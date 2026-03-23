Маск анонсировал строительство крупнейшего в мире завода по производству чипов

06:25 23.03.2026 Пн
2 мин
На заводе будут производить чипы для роботов и для космических проектов
aimg Маловичко Юлия
Маск анонсировал строительство крупнейшего в мире завода по производству чипов Фото: Илон Маск (Getty Images)

Глава SpaceX Илон Маск объявил о создании крупнейшего в мире предприятия по производству чипов. Стоимость проекта может превысить 20 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Маска в Х.

Американский миллиардер Илон Маск объявил о планах построить крупнейший в мире завод по производству чипов. Стоимость проекта составит не менее 20 млрд долларов.

Проект Terafab объединит другие предприятия Маска в одну - Tesla, SpaceX и xAI. Строительство планируют начать с завода Advanced Technology Fab в Остине, где расположена штаб-квартира компании Tesla.

Предприятие будет выпускать два типа микросхем. Первые - для использования в системе Full Self-Driving и роботах Optimus, вторые - более мощные чипы для космических проектов.

Маск отметил, что нынешние производственные мощности поставщиков чипов не покрывают будущие потребности его компаний.

"Мы либо построим Terafab, либо у нас не будет чипов. А чипы нам нужны, поэтому мы будем строить Terafab", - сказал миллиардер.

В то же время в материале обращают внимание, что ранее Илон Маск уже объявлял масштабные инициативы, которые так и не были реализованы. Например проект Hyperloop, который активно продвигался, но не был доведен до практического воплощения.

Напомним, недавно Илон Маск объявил о строительстве города-колонии на Луне. На развитие нового поселения понадобится менее 10 лет.

Ранее Маск заявил, что SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса "задолго до 2030 года".

