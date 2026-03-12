Мировой рынок нефти на грани коллапса: добыча упала до исторического минимума, - МЭА

Причины и масштабы кризиса

В отчете отмечается, что война на Ближнем Востоке привела к почти полной остановке движения судов через Ормузский пролив - ключевой водный путь для мирового экспорта топлива. Поток нефти упал с 20 млн баррелей в сутки до исторического минимума.

Из-за невозможности вывозить сырье и переполнения хранилищ страны Персидского залива были вынуждены сократить добычу минимум на 10 млн баррелей в сутки.

Самая сложная ситуация наблюдается в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Катаре.

Кроме того, из-за постоянных атак и отсутствия рынков сбыта в регионе остановились нефтеперерабатывающие мощности объемом более 3 млн баррелей в сутки.

Реакция рынка и прогноз спроса

Цены на нефть Brent после авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля резко выросли, достигнув отметки более 120 долларов за баррель. По состоянию на середину марта цена несколько стабилизировалась и составляет около 92 долларов.

Аналитики МЭА снизили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 210 млн баррелей в день.

Главными причинами стали:

массовая отмена авиарейсов на Ближнем Востоке;

перебои с поставками сжиженного газа (СНГ);

нестабильность мировой экономики из-за высоких цен на энергоносители.

Экстренные меры МЭА

Для стабилизации ситуации страны-члены МЭА 11 марта приняли беспрецедентное решение - выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных резервов.

Отмечается, что сейчас мировые запасы топлива находятся на самом высоком уровне с 2021 года (более 8,2 млрд баррелей), что дает определенный "буфер" для смягчения последствий конфликта.