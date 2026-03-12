Мировой рынок нефти на грани коллапса: добыча упала до исторического минимума, - МЭА

Мировой рынок нефти переживает историческое потрясение из-за масштабной войны на Ближнем Востоке. Из-за остановки движения танкеров и атак на инфраструктуру добыча нефти в регионе сократилась на миллионы баррелей, что спровоцировало скачок цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
В отчете отмечается, что война на Ближнем Востоке привела к почти полной остановке движения судов через Ормузский пролив - ключевой водный путь для мирового экспорта топлива. Поток нефти упал с 20 млн баррелей в сутки до исторического минимума.
Из-за невозможности вывозить сырье и переполнения хранилищ страны Персидского залива были вынуждены сократить добычу минимум на 10 млн баррелей в сутки.
Самая сложная ситуация наблюдается в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Катаре.
Кроме того, из-за постоянных атак и отсутствия рынков сбыта в регионе остановились нефтеперерабатывающие мощности объемом более 3 млн баррелей в сутки.
Цены на нефть Brent после авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля резко выросли, достигнув отметки более 120 долларов за баррель. По состоянию на середину марта цена несколько стабилизировалась и составляет около 92 долларов.
Аналитики МЭА снизили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 210 млн баррелей в день.
Главными причинами стали:
Для стабилизации ситуации страны-члены МЭА 11 марта приняли беспрецедентное решение - выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных резервов.
Отмечается, что сейчас мировые запасы топлива находятся на самом высоком уровне с 2021 года (более 8,2 млрд баррелей), что дает определенный "буфер" для смягчения последствий конфликта.
Напомним, цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель сразу после начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке.
Из-за стремительного скачка стоимости топлива администрация президента США Дональда Трампа начала подготовку радикальных шагов для стабилизации внутреннего рынка США.
В то же время республиканцы в Конгрессе критиковали действия администрации, указывая на необходимость долгосрочных решений в сфере энергетической безопасности.
В частности, в Белом доме рассматривали возможность использования стратегического резерва, чтобы выпустить на рынок более ста миллионов баррелей.
Также сообщалось, что Международное энергетическое агентство предложило высвободить крупнейшие в истории запасы нефти из резерва, чтобы противодействовать резкому росту цен на нефть, что было вызвано войной США и Израиля против Ирана.