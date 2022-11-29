Мировой изгой. Как Запад бьет по России санкциями за войну против Украины

Полномасштабное вторжение в Украину сделало Российскую Федерацию самой подсанкционной страной в мире. Уже в марте 2022 года она оставила далеко позади таких признанных изгоев как Иран и Северная Корея, а по состоянию на сейчас против нее готовят девятый пакет.

РБК-Украина собрало все, что известно о действующих и будущих санкциях против страны-агрессора.

Девятый пакет. Что может войти

Европейский союз должен начать переговоры о содержимом девятого пакета уже на этой неделе. Ожидается, что в нем появится ценовой потолок на российскую нефть, который активно продвигают Польша и страны Балтии. Еврокомиссия предлагает ввести лимит в 62 доллара за баррель, но несколько стран-участниц настаивают на более низкой цене.

Предварительно этот вопросу обсуждают послы стран ЕС. Пока консенсуса об ограничении цен на российскую сырую нефть нет. По данным Reuters, юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще может заблокировать проект, поскольку заинтересована в максимальном снижении возможностей Москвы финансировать свое вторжение в Украину.

Что касается самой Украины, то она хочет видеть в этом пакете ограничения против банковской сферы и граждан Российской Федерации.

"В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от (платежной системы, - ред.) SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста", - отметил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет больше ограничений для банковской сферы России (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вероятно, очередное ужесточение готовят и США. В эти дни с визитом в Украине находится координатор Госдепа по санкциям Джим О'Брайен, чтобы обсудить усиление давления на Москву.

Восьмой пакет. Меры в отношении нефти и криптоактивов

Восьмой пакет санкций против России был принят в октябре. В него вошли:

запрет европейским компаниям обслуживать криптокошельки россиян;

запрет европейским гражданам занимать должности в руководстве государственных компаний РФ;

запрет перевозить российскую нефть, купленную по цене выше потолка (сам лимит еще не определен);

запрет на импорт российского оружия и его компонентов.

Дополнительно Норвегия разрешила российским рыболовным судам заходить только в три из нескольких десятков портов при условии обязательной проверки, а Египет отложил внедрение российской платежной системы "Мир" на своих курортах.

Тогда же Украина утвердила крупный санкционный список, в котором более 2 500 физических и почти 1 400 юридических лиц, в том числе олигарх Роман Абрамович, дочь президента России Екатерина Тихонова, "Альфа-Банк" и ряд других компаний и организаций.

Кроме того, США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой, а Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) запретила ей участвовать в своих проектах.

Седьмой пакет. Запрет на импорт золота

Принятый в июле европейский пакет ввел запрет на все прямые и непрямые операции с российским золотом и требование для подсанкционных россиян раскрыть свои активы в странах ЕС. Также были расширены санкции против "Сбербанка", а список физических лиц пополнили мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, близкий к президенту России Владимиру Путину лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Крупнейший европейский порт в Роттердаме (Нидерланды) прекратил контейнерные перевозки из России, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег лишила РФ статуса наблюдателя, а США ввели ограничения против предполагаемой любовницы российского президента Алины Кабаевой.

Американская сторона также запретили поставки высокопроизводительных процессоров производства компаний Nvidia и AMD, а Украина ввела санкции против дочерей Путина Катерины Тихоновой, Марии Воронцовой и в общей сложности более 600 россиян, а также полностью запретила экспорт в эту страну.

Позже под американские ограничения попали российская Национальная система платежных карт (управляет сетью "Мир"), глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (повторно), неонацистская группировка "Русич" (воюет в Украине).

Нидерланды досрочно отозвали лицензию у дочерней компании "Газпрома", которая обслуживает "Турецкий поток",

Шестой пакет. Реакция на военные преступления в Буче

В рамках этого пакета Евросоюз ввел санкции против предполагаемой любовницы Путина Алины Кабаевой, членов семьи его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и причастных к военным преступлениям в Буче (Киевская область) российских военных.

Также Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть (вступит в силу в декабре 2022) и на российские нефтепродукты (вступит в силу в феврале 2023), отключил "Сбербанк" от системы SWIFT, запретил вещание пропагандистских каналов, а также расширил экспортные ограничения.

Фото: Евросоюз и США ввели эмбарго на российскую нефть (GettyImages)

Япония заморозила активы трех российских банков, ввела запрет на поставки грузовиков, самосвалов и спецтехники, а США запретили своим гражданам покупать долговые обязательства или акции РФ. Украина ограничила продажу произведенных в России или Беларуси лекарств, а также ввела персональные санкции против Владимира Путина и членов правительства РФ.

Британия ввела санкции против патриарха Кирилла, присоединилась к европейским ограничениям в отношении причастных у убийству мирных жителей в Буче, а также запретила ввозить в Россию наличные фунты стерлингов. Литва перестала обслуживать транзит железной дорогой ряда подсанкционных российских товаров в Калининград.

США в рамках этого пакета раньше всех запретили импорт российского золота.

Пятый пакет. Запрет на поставки угля

В апреле 2022 года Европейский союз запретил импорт российского угля. Предположительно, это приведет к ежегодным потерям России в 4 млрд евро. Под ограничения попали транзакции с крупнейшими банками, в том числе с ВТБ, импорт древесины, морепродуктов и алкоголя, а российским кораблям запретили заходить в европейские порты. Санкционные списки были расширены за счет кремлевских чиновников, олигархов и других видных бизнесменов вроде Моше Кантора, Бориса Ротенберга и Олега Дерипаски.

США заморозили активы "Сбербанка" и "Альфа-банка", запретили новые инвестиции в Россию, заблокировали активы дочерей Путина, членов семьи министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывшего президента Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и других, ввели санкции против алмазодобывающей компании "Алроса" и расширили против авиакомпаний "Арофлот", Azur Air и UTair. Кроме того, были остановлены нормальные торговые отношения, что открывает путь к повышению импортных пошлин.

Украина национализировала 450 российских и белорусских вагонов-цистерн и 7 грузовых транспортных средств на 468 млн гривен, а также инициировала национализацию еще 1552 вагонов.

Отметим, весной Европол начал масштабную операцию "Оскар" по поиску российских активов, которые подпадают под санкции ЕС, а Всемирная туристская организация приостановила членство России.

Четвертый пакет. Торговые санкции и ограничения для олигархов

В середине марта Евросоюз запретил импорт российской сталелитейной продукции, сделки с военно-промышленным комплексом и внес в списки олигархов Романа Абрамовича и Германа Хана, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Япония ввела санкции против олигархов Виктора Вексельберга, Юрия Ковальчука и его семьи; эмбарго на экспорт оборудования связи и для переработки нефти.

Британия одобрила ограничения против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, бывшего президента Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и ряда других чиновников и представителей крупного бизнеса.

Кроме того, США запретили России использовать замороженные резервы для выплат по госдолгу, суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company приостановил все инвестиции, Финляндия объявила о прекращении приема грузовых поездов из России, а Южная Корея прекратила поставки полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.

Третий пакет. Отключение банков от SWIFT

Третий пакет санкций против России был введен 26 февраля - на третий день полномасштабного вторжения. Совместным решением США, Евросоюз, Канада и Великобритания заморозили резервы Центрального банка РФ, отменили "золотые паспорта" для россиян и отключили от системы SWIFT банки ВТБ, "Открытие", "Совкомбанк".

Чуть позже ЕС объявил о запрете вещания Russia Today, Sputnik и их дочерних организаций, закрытии неба для российских самолетов, заморозке активов российских чиновников, представителей российской элиты, а также членов их семей и пособников. В этот список вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, крупнейшие бизнесмены Алексей Мордашов, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Николай Токарев, Алишер Усманов, Петр Авен, а также пропагандисты Тигран Кеосаян и Ольга Скабеева.

Фото: в третьем пакете союзники Украины закрыли небо для российских самолетов (flickr.com)

Австралия ввела санкции против президента Владимира Путина и людей из его окружения, США запретили операции с Центробанком, Великобритания закрыла свои морские порты для российских кораблей и запретила экспорт высокотехнологичных товаров, а Турция ограничила проход военных судов через Черноморские проливы.

С 12 марта от SWIFT были отключены семь крупнейших российских банков, также Евросоюз запретил завозить в Россию наличные евро, а санкции Бермудских Островов затронули порядка 740 зарегистрированных самолетов.

Кроме того, Всемирный банк свернул свои программы в стране, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций остановил работу в России, Арктический совет приостановил деятельность, Совет министров Северных стран и Совет государств Балтийского моря прекратили работу с РФ.

В эти же дни президент США Джо Байден объявил о запрете поставок нефти, газа и угля из России, Великобритания пообещала отказаться от российской нефти, угля и нефтепродуктов до конца 2022 года. Параллельно в западных странах начали арестовывать роскошные яхты российских олигархов, особняки и другие активы.

Второй пакет. Персональные санкции против Путина

Второй пакет европейских санкций был принят 24 февраля в ответ на вторжение России в Украину. Неожиданностью стало включение лично президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В пакет вошли финансовые ограничения, которые коснулись 70% банковского рынка России, а также ключевых госкомпаний, в частности в сфере обороны. В отношении энергетики был введен запрет на поставки товаров и технологий для модернизации НПЗ до стандарта Евро-6. Европейским компаниям также запретили продавать российским авиалиниям самолеты и запчасти.

Ряд стран ограничили выдачу виз российским гражданам, а Украина отменила безвизовый режим. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также прекратили вещание на своей территории пропагандистских телеканалов.

Отметим, персональные санкции против Путина действуют в США, ЕС, Канаде, Великобритании, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Украине. Они предусматривают заморозку активов и запрет на въезд. При этом Владимир Путин стал третьим после Башара Асада и Александра Лукашенко лидером страны в санкционных списках ЕС.

Первый пакет. За российское признание "ЛДНР"

Украинская сторона призывала Запад ввести превентивные санкции против России на фоне информации о готовящемся военном вторжении. Но первый пакет последовал лишь за российским признанием так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

США запретили своим гражданам финансировать, инвестировать и торговать с "ЛДНР", ввели санкции против российских банков, которые финансируют оборонную промышленность России, а также против детей высших российских чиновников. Кроме того, были приняты ограничения против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", что в дальнейшем привело к закрытию проекта.

Великобритания ввела санкции против российских банков и олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга; Канада - против российского суверенного долга; Япония ограничила размещение российских облигаций на своем рынке; Евросоюз ввел санкции против более 350 депутатов Госдумы России, которые инициировали признание "ЛДНР".

Также впервые под ограничения попали лица, которые сыграли большую роль в подрыве территориальной целостности Украины, - министр обороны Сергей Шойгу, представитель МИД Мария Захарова и пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

Санкции против России с 2014 года

Различные страны применяют санкции против России с 2014 года в связи с оккупацией Крыма и началом войны на Донбассе. Европейский союз периодически расширяет ограничения и постоянно их продлевает. Эти меры способствовали девальвации российского рубля и российскому финансовому кризису 2014-2016 годов.

В отношении России действовали персональные, секторальные ограничения и так называемый "крымский санкционный пакет". Они были привязаны к минским соглашениям, которые де-факто перестали действовать в 2022 году. Что касается "крымского пакета", то США, Канада, ЕС и другие европейские страны, в том числе Украина запретили экспорт ряда товаров и технологий, а также заходить кораблям - в порты оккупированного полуострова.

До полномасштабного вторжения в Украину в санкционных списках находились порядка 300 физических и почти 500 юридических лиц.