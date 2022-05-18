ЄС готується направити заморожені активи Росії на відновлення України, - Bloomberg

ЄС має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів російських олігархів, що підпали під його санкції, для відновлення України. Також планується ініціювати випуск боргових зобов'язань для цих же цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У середу Єврокомісія (ЄК) виступить з пропозицією про направлення грантів, що надходять від держав-членів спільноти і третіх країн, на підтримку України.

ЄК в координації з союзниками та міжнародними організаціями запропонує пакет допомоги для покриття протягом трьох наступних місяців фінансового дефіциту України розміром 15 млрд доларів.

Як зазначається, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок повідомив своїм колегам в ЄС, що на відновлення його країни може знадобитися до 1 трлн євро.

За словами джерел агентства, ЄК запропонує Києву від 7 млрд до 9 млрд євро у вигляді позик для фінансування термінових урядових витрат. Згідно з проєктом пропозиції, держави-члени Євросоюзу запропонують нові гарантії, які дозволять надавати довгострокові позики, а гранти з бюджету спільноти будуть направлятися на субсидування виплати відсотків.