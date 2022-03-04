ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Євросоюз може відключити від SWIFT нові банки Росії

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 04 березня 2022 20:48
Євросоюз може відключити від SWIFT нові банки Росії Фото: Жозеп Боррель (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель припустив розширення переліку російських банків, які не зможуть користуватися системою SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter кореспондента BBC в Брюсселі.

Єврочиновник визнав, що країни-члени розглядають варіант із розширенням переліку підсанкційних фінустанов. Однак, наразі додаткові рішення не ухвалені.

Технічні органи ЄС поки аналізують доцільність такого кроку. "Подивимося", – коротко резюмував Боррель.

Із 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключать 7 російських банків. До цього списку потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.

До слова, раніше Швейцарія вирішила заморозити активи росіян і в криптовалюті.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація SWIFT Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна