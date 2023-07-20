Всемирный банк планирует мобилизовать более 8 млрд долларов для Украины, - Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что предоставление средств сегодня было обсуждено на встрече с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани и вице-президентом Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсией Морой.

Премьер также сообщил, что во время встречи они обсудили подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление (RDNA3), которая, в частности, будет включать убытки, вызванные подрывом Россией Каховской ГЭС.

Кроме того, по словам, Шмыгаля, IFC готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

"Приветствовал возобновление работы офисов в Киеве. Ценим нашу совместную работу при Мультидонорской финансовой платформе. Благодарны за неизменную и весомую помощь и рассчитываем на дальнейшее тесное сотрудничество с командой Всемирного банка ради поддержки украинцев", - подчеркнул он.

Мировой банк и Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. В тот же день стало известно, что Украина получила от Всемирного банка более 60 млн. евро на выплаты педагогам.

В начале мая Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам.

В марте Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

Сегодня мы также сообщали, что Украина получит 1,5 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии Правительства Японии.

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