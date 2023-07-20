Украина получит 1,5 млрд долларов займа от Всемирного банка, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

"Соответствующее соглашение подписали Всемирный банк и Минфин во время нашей встречи с Вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани", - сообщил премьер.

Фото: Украина получит 1,5 млрд долларов ссуды от Всемирного банка под гарантии Правительства Японии (t.me/Denys_Smyhal)

По его словам, средства будут предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и для восстановления экономики.

Шмыгаль также сообщил, что в целом Группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 млрд долларов.

"Из них более 22 млрд долларов уже поступили в бюджет. Особенно благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, который помогает финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты для восстановления и развития Украины", - подытожил премьер.

Мировой банк и Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. В тот же день стало известно, что Украина получила от Всемирного банка более 60 млн. евро на выплаты педагогам.

В начале мая Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам.

В марте Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

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