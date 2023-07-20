Світовий банк планує мобілізувати понад 8 млрд доларів для України, - Шмигаль

Шмигаль повідомив, що надання коштів сьогодні було обговорено на зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані та віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсією Морою.

Прем'єр також повідомив, що під час зустрічі вони обговорили підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення (RDNA3), яка, зокрема, включатиме збитки, спричинені підривом Росією Каховської ГЕС.

Крім того, за словами, Шмигаля, IFC готує програму підтримки малого й середнього бізнесу в Україні.

"Привітав відновлення роботи офісів у Києві. Цінуємо нашу спільну роботу при Мультидонорській фінансовій платформі. Вдячні за незмінну й вагому допомогу та розраховуємо на подальшу тісну співпрацю з командою Світового банку заради підтримки українців", - наголосив він.

Світовий банк та Україна

Президент України Володимир Зеленський 19 червня провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Сторони обговорили подальшу співпрацю. Того ж дня стало відомо, що Україна отримала від Світового банку понад 60 млн євро на виплати педагогам.

На початку травня Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та педагогам.

У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

Сьогодні ми також повідомляли, що Україна отримає 1,5 мільярда доларів позики від Світового банку під гарантії Уряду Японії.

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