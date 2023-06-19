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Зеленский провел переговоры с президентом Всемирного банка

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Понедельник 19 июня 2023 18:35
Зеленский провел переговоры с президентом Всемирного банка Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Стороны обсудили развитие сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, по мобилизации международной поддержки", - написал Зеленский.

Он отметил, что поблагодарил за быструю реакцию Всемирного банка на подрыв россиянами Каховской ГЭС и сотрудничество в вопросе оценки ущерба в результате этой трагедии.

Также президент пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине. Наша страна заинтересована в сотрудничестве во время послевоенной трансформации, в том числе в борьбе с коррупцией и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике, добавил Зеленский.

Напомним, Всемирный банк предоставил Украине уже ряд грантов, которые, в частности, направляли на продовольственную безопасность и восстановление энергетической инфраструктуры.

При этом восстановление Украины Всемирный банк по состоянию на март 2023 года оценивал в 411 миллиардов долларов.

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