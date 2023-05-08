Украина получила 190 млн евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, заем предоставлен в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).

Срок погашения кредита от МАР - 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года, сообщили в пресс-службе.

International Development Association (IDA) - один из пяти институтов Группы Всемирного банка, образованный в 1960 году.