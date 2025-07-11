Всемирный банк предоставит украинским фермерам безвозвратную помощь на 50 млн долларов

Напомним, Кабинет министров одобрил привлечение 500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Украина уже получила 595 млн долларов финансирования от Всемирного банка по проекту ARISE: заем в размере 230 млн долларов США из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), который поддерживается Правительством Японии, и гранта в размере 365 млн долларов от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF).

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