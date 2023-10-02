Украина получит полмиллиарда долларов на экстренное восстановление сельского хозяйства
Кабинет министров одобрил привлечение 500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 29 сентября 2023 года №873-р и №874-р.
Согласно документам, одобрено привлечение гранта в размере 270 млн долларов на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (действующих как администратор Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановление реконструкции и реформирования Украины).
Также одобрено привлечение ссуды в размере 230 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития.
Напомним, по оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов.
Отметим, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.