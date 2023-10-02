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Украина получит полмиллиарда долларов на экстренное восстановление сельского хозяйства

Украина, Понедельник 02 октября 2023 13:10
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Украина получит полмиллиарда долларов на экстренное восстановление сельского хозяйства Фото: сельское хозяйство Украины получит 500 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил привлечение 500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 29 сентября 2023 года №873-р и №874-р.

Согласно документам, одобрено привлечение гранта в размере 270 млн долларов на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (действующих как администратор Мультидонорского трастового фонда помощи, восстановление реконструкции и реформирования Украины).

Также одобрено привлечение ссуды в размере 230 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития.

Напомним, по оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов.

Отметим, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.

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