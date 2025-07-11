Світовий банк надасть українським фермерам безповоротну допомогу на 50 млн доларів

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Україна вже отримала 595 млн доларів фінансування від Світового банку за проєктом ARISE: позику у розмірі 230 млн доларів США із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії, та гранту у розмірі 365 млн доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

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