Всемирный банк предоставит украинским аграриям 700 млн долларов: кто сможет получить деньги

Всемирный банк и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписали Грантовое соглашение о ссуде (Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики .

Реализация проекта предоставления предполагает предоставление Украине 700 млн долларов в поддержку сельского хозяйства.

Деньги будут направлены на реализацию двух компонентов проекта ARISE:

финансовое обеспечение программы "Доступные кредиты 5-7-9" для с/х производства и пищевой переработки;

предоставление грантовой помощи малым сельскохозяйственным производителям, а именно пользователям земельных участков и тем, кто специализируется на разведении коров, коз или овец.

Реализация проекта намечена на 2023 и 2024 годы.

Проект Всемирного банка

Напомним, в октябре Кабинет министров одобрил привлечение500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

По оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов.

Отметим, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.