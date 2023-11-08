Всемирный банк предоставит украинским аграриям 700 млн долларов: кто сможет получить деньги
Всемирный банк и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписали Грантовое соглашение о ссуде (Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.
Реализация проекта предоставления предполагает предоставление Украине 700 млн долларов в поддержку сельского хозяйства.
Деньги будут направлены на реализацию двух компонентов проекта ARISE:
- финансовое обеспечение программы "Доступные кредиты 5-7-9" для с/х производства и пищевой переработки;
- предоставление грантовой помощи малым сельскохозяйственным производителям, а именно пользователям земельных участков и тем, кто специализируется на разведении коров, коз или овец.
Реализация проекта намечена на 2023 и 2024 годы.
Проект Всемирного банка
Напомним, в октябре Кабинет министров одобрил привлечение500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".
По оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов.
Отметим, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.