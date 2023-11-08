ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Всемирный банк предоставит украинским аграриям 700 млн долларов: кто сможет получить деньги

Украина, Среда 08 ноября 2023 08:59
UA EN RU
Всемирный банк предоставит украинским аграриям 700 млн долларов: кто сможет получить деньги Фото: Всемирный банк предоставит аграриям в Украине 700 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписали Грантовое соглашение о ссуде (Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.

Реализация проекта предоставления предполагает предоставление Украине 700 млн долларов в поддержку сельского хозяйства.

Деньги будут направлены на реализацию двух компонентов проекта ARISE:

  • финансовое обеспечение программы "Доступные кредиты 5-7-9" для с/х производства и пищевой переработки;
  • предоставление грантовой помощи малым сельскохозяйственным производителям, а именно пользователям земельных участков и тем, кто специализируется на разведении коров, коз или овец.

Реализация проекта намечена на 2023 и 2024 годы.

Проект Всемирного банка

Напомним, в октябре Кабинет министров одобрил привлечение500 млн долларов для реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

По оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов.

Отметим, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политики Всемирный банк
NEWS
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки