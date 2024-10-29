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Израиль уничтожил все иранские С-300 во время удара по военным объектам, - WSJ

Вторник 29 октября 2024 09:46
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Израиль уничтожил все иранские С-300 во время удара по военным объектам, - WSJ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во время воздушных ударов по военным объектам в Иране 26 октября израильская авиация уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса С-300, которые были ключевым элементом системы ПВО Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Во время атаки, в которой участвовали около сотни израильских боевых самолетов, С-300 смогли перехватить лишь несколько сотен ракет из выпущенных по целям в Иране. Из четырех российских комплексов, которые Иран получил от России, три были уничтожены во время этой операции, а четвертый - раньше.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), один из комплексов С-300 был размещен возле тегеранского аэропорта, другие два защищали энергетические объекты, в том числе нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и газовое месторождение.

Потеря С-300 оставляет иранскую инфраструктуру уязвимой перед ракетными ударами, поскольку более современные системы С-400 Россия не может передать Ирану из-за их использования в войне в Украине.

Издание также отмечает, что репутация российской оборонной индустрии пострадала из-за уничтожения комплексов С-300 в Иране и ряда комплексов С-300 и С-400 в Украине. Это может заставить традиционных покупателей российского оружия искать альтернативных поставщиков, в частности производителей из Южной Кореи, Израиля, США и Китая.

Израиль ударил по Ирану

26 октября Израиль нанес удары по объектам в Иране в ответ на предварительную атаку Ирана баллистическими ракетами. Взрывы были зафиксированы в Тегеране и других городах.

Израильские силы подтвердили факт атаки, отметив, что целенаправленно поражают иранские военные объекты. По данным израильских СМИ, первая волна ударов была направлена на объекты, связанные с производством ракет и систем противовоздушной обороны.

В воскресенье стало известно, что при атаке Израиль также уничтожил две секретные базы Ирана.

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