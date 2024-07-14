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Мировые лидеры реагируют на инцидент с Трампом

Воскресенье 14 июля 2024 04:52
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Мировые лидеры реагируют на инцидент с Трампом Фото: Экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Несколько мировых лидеров уже отреагировали на инцидент со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа. Они осудили "политическое насилие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Представитель офиса британского премьер-министра Кейра Стармера сказал: "Мы шокированы сценами на митинге президента Трампа в Пенсильвании. Мы решительно осуждаем все формы политического насилия и шлем лучшие пожелания президенту Трампу и его семье в это время".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в эфире соцсети X, что "испытывает отвращение" к стрельбе. "Это невозможно переоценить — политическое насилие никогда не приемлемо. Мои мысли с бывшим президентом Трампом, участниками мероприятия и всеми американцами", - сказал Трюдо.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал инцидент "тревожным и вызывающим беспокойство". "В демократическом процессе нет места насилию. Я рад слышать сообщение о том, что бывший президент Трамп сейчас в безопасности", - написал Альбанезе в сообщении на X.

Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экспрезидента и вывели его со сцены.

Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападающий.

Трамп, по словам его прессслужбы, чувствует себя хорошо.

Президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.

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Дональд Трамп Джастин Трюдо
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