Мировые лидеры реагируют на инцидент с Трампом
Несколько мировых лидеров уже отреагировали на инцидент со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа. Они осудили "политическое насилие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .
Представитель офиса британского премьер-министра Кейра Стармера сказал: "Мы шокированы сценами на митинге президента Трампа в Пенсильвании. Мы решительно осуждаем все формы политического насилия и шлем лучшие пожелания президенту Трампу и его семье в это время".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в эфире соцсети X, что "испытывает отвращение" к стрельбе. "Это невозможно переоценить — политическое насилие никогда не приемлемо. Мои мысли с бывшим президентом Трампом, участниками мероприятия и всеми американцами", - сказал Трюдо.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал инцидент "тревожным и вызывающим беспокойство". "В демократическом процессе нет места насилию. Я рад слышать сообщение о том, что бывший президент Трамп сейчас в безопасности", - написал Альбанезе в сообщении на X.
Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экспрезидента и вывели его со сцены.
Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападающий.
Трамп, по словам его прессслужбы, чувствует себя хорошо.
Президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.
В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .