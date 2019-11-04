Світоліна завершила сезон в статусі шостої ракетки світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила сезон 2019 року на шостому рядку рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумковий список за 4 листопада, який опублікований на офіційному сайті організації.

Напередодні українка поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті в фіналі Підсумкового турніру WTA, що дозволило їй поліпшити своє становище у порівнянні з попереднім рейтингом на дві строчки.

Еліна третій рік поспіль завершує сезон в топ-10. Минулий сезон Світоліна закінчувала на четвертій сходинці, а у 2017 році також була шостою за підсумками року.

У поточному сезоні Світоліна не виграла жодного титулу. Вона 5 разів зупинялася в півфіналі (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open).

З особистим рекордом завершує свій сезон і друга ракетка України Даяна Ястремська, яка дебютувала на малому Підсумковому турнірі WTA, - 22 місце. Також цього сезону вона виграла два турніри (Хуахін, Страсбург). Цей рік 19-річна українка починала на 59 сходинці.

Третя ракетка України Леся Цуренко, що не виступала на турнірах через травму з кінця липня, завершила рік на 70 позиції. Вона достроково була змушена завершити сезон.