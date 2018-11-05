Світоліна завершила сезон на четвертому місці рейтингу WTA

Всього в топ-100 закінчили рік чотири українки
Українка Еліна Світоліна офіційно завершила на четвертому місці в рейтингу Жіночої тенісної асоціації WTA. Підсумковий список за 5 листопада опублікований на офіційному сайті організації.
Минулого тижня серед значущих змагань проходив тільки малий Підсумкової турнір, а тому в першій десятці змін не відбулося. Румунська тенісистка Сімона Халеп другий рік поспіль завершує сезон на лідируючій позиції в світовому рейтингу.
Всього в першій сотні рейтингу ще три українки - це Леся Цуренко (27 місце), Даяна Ястремська (60 - особистий рекорд) і Катерина Козлова (99).
Рейтинг WTA. 5 листопада
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 6921
2 (2). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5875
3 (3). Кароліна Возняцкі (Данія) - 5586
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) - 5350
5 (5). Наомі Осака (Японія) - 5115
6 (6). Слоан Стівенс (США) - 5023
7 (7). Петра Квітова (Чехія) - 4630
8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4465
9 (9). Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4335
10 (10). Дарія Касаткіна (РФ) - 3415
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27 (27) Леся Цуренко (Україна) - 1755
60 (60) Даяна Ястремська (Україна) - 967
99 (104) Катерина Козлова (Україна) - 637
110 (109) Ангеліна Калініна (Україна) - 552
118 (119) Марта Костюк (Україна) - 493
132 (132) Катерина Бондаренко (Україна) - 456
193 (191) Катерина Завацький (Україна) - 301
Нагадаємо, Світоліна стала четвертою ракеткою світу після перемоги на Підсумковому турнірі WTA.