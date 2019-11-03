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Світоліна не змогла захистити титул чемпіонки Підсумкового турніру

Новини » Спорт     03.11.2019 - 15:11
Світоліна не змогла захистити титул чемпіонки Підсумкового турніру
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка програла першій ракетці світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла захистити титул чемпіонки Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), який проходить в цьому році в китайському Шеньчжені. Про це повідомляється в Twitter турніру.

Українська тенісистка, яка посідає восьме місце у рейтингу WTA, у фіналі поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті з Австралії у двох сетах - 4:6, 3:6. Матч тривав півтори години.

Цікаво, що Барті вперше обіграла Світоліну. Раніше тенісистки зустрічалися одина з одною п'ять разів і у всіх матчах перемогу здобувала українка.

У нинішньому розіграші в Шеньчьжене Світоліна в груповому етапі перемогла Кароліну Плішкову, Симону Халеп і Софію Кенін, а в півфіналі впоралася з Беліндою Бенчіч.

У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, Світоліна перемогла американку Слоан Стівенс.

У 2017 році Еліна не змогла пробитися в півфінал, завершивши виступ після матчів у групі: українка програла Каролін Гарсії і майбутній чемпіонці Каролін Возняцкі і здобула перемогу над Сімоною Халеп.

Світоліна зіграє у фіналі Підсумкового турніру з першою ракеткою світу Бех-Романчук вперше визнана найкращою спортсменкою місяця в Україні
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