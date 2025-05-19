Свитолина перед "Ролан Гаррос" приблизилась к топ-10: украинки в обновленном рейтинге WTA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Личный рекорд Олейниковой

После выступлений на турнире WTA 1000 в Риме Элина Свитолина поднялась на 13-е место (+1), а Марта Костюк - на 26-е (+1). Обе теннисистки благодаря этому гарантированно попадают в посев на "Ролан Гаррос", который стартует 25 мая.

Даяна Ястремская, проигравшая в первом круге римского турнира, опустилась на три позиции - теперь 48-я. Ангелина Калинина потеряла сразу 8 мест и начинает новую неделю на 83-й позиции, тогда как Юлия Стародубцева - 86-я (-6).

Александра Олейникова совершила самый большой рывок среди украинок, поднявшись на 39 позиций - с 274-го на 235-е место, что стало ее личным рекордом в WTA.

В парном разряде Людмила Киченок впервые с сентября 2023 года опустилась за пределы топ-10, теперь она 11-я (-2). Надежда Киченок - 47-я (+2), а Марта Костюк - 52-я (+3).

Топ-10: Свёнтек - уже не в тройке

В первой десятке женского рейтинга на этой неделе произошло несколько изменений. Самое громкое - падение Иги Свёнтек со 2-го на 5-е место.

Первой ракеткой мира остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, Второй в рейтинге стала американка Коко Гофф, третьей - ее соотечественница Джессика Пегула. Четвертая строчка - у итальянки Жасмин Паолини. Еще одна представительница США, чемпионка Australian Open Мэдисон Киз опустилась на седьмое место.