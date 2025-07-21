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Свитолина встретилась с украинскими детьми, возвращенными из оккупации и депортации, - ОП

Украина, Понедельник 21 июля 2025 13:59
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Свитолина встретилась с украинскими детьми, возвращенными из оккупации и депортации, - ОП Фото: Элина Свитолина встретилась с украинскими детьми (t.me/ermaka2022)
Автор: Юлия Бойко

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA состоялась встреча с амбассадором инициативы, теннисисткой Элиной Свитолиной. Она встретилась с детьми, которых удалось вернуть с временно оккупированных территорий и из депортации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, тренировку Элина провела с известным украинским бывшим теннисистом, а ныне военным, Сергеем Стаховским.

"Событие объединило командные игры, базовые теннисные упражнения и теплое, непринужденное общение. Совместная игра, физическая активность и теплая атмосфера помогает восстановить доверие, снять напряжение, вернуть ощущение детства. И самое главное - напоминают: они не одни, и рядом есть люди, которые поддерживают", - отметил Ермак.
Свитолина встретилась с украинскими детьми, возвращенными из оккупации и депортации, - ОП

Элина Свитолина и Сергей Стаховский встретились с детьми, возвращенными из оккупации и депортации (t.me/ermaka2022)

По его словам, Украина работает не только над возвращением детей домой.

"Хотим, чтобы каждый из них почувствовал, что дома его ждут - и что здесь снова можно радоваться, учиться, мечтать и строить будущее. Спасибо Элине Свитолиной и Сергею Стаховскому за щедрость сердца, время и заботу, которые они подарили детям", - добавил он.

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Элина Свитолина Беженцы Дети
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