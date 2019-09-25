Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Ухані

Перша ракетка України у двох сетах здолала росіянку

Перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах обіграла росіянку Світлану Кузнєцову в 1/8 фіналу турніру в китайському місті Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Тривалість матчу склала 1 годину 16 хвилин, який завершився з рахунком 6:4, 6:2.

За вихід до півфіналу змагань в Ухані Світоліна посперечається з переможницею матчу Ван Цян з Китаю та Елісон Ризик з США.

Свій матч на китайському турнірі сьогодні також проведе друга ракетка країни Даяна Ястремська, якій належить зіграти з другим номером світового рейтингу Кароліна Плішкова.

Нагадаємо, Світоліна назвала Підсумковий турнір WTA собі за мету на кінцівку сезону. У разі успішного виступу на турнірі в Ухані, українка збільшить свої шанси на участь в турнірі, де їй необхідно захистити торішній титул.

Нагадаємо, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір Kremlin Cup в столиці Росії, який пройде з 14 по 20 жовтня.

Підсумковий турнір WTA пройде з 27 жовтня по 3 листопада 2019 року в китайському Шеньчжені.