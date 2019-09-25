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Світоліна гарантувала собі місце в топ-8 чемпіонської гонки WTA

Новини » Спорт    25.09.2019 - 14:04
Світоліна гарантувала собі місце в топ-8 чемпіонської гонки WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка все ближче до участі в Підсумковому турнірі

Перша ракетка України і третя у світі Еліна Світоліна не опуститься нижче восьмого рядка у чемпіонській гонці WTA, список якого оновиться наступного понеділка. Про це інформує портал "Великий теніс України".

Гарантувати місце в топ-8 дозволив вихід українки у чвертьфінал на турнірі в Ухані і поразка в третьому колі голландки Кікі Бертенс.

Ніхто з тих тенісисток, які ще продовжують боротьбу на турнірах цього тижня, тепер не обійдуть українку за очками. Світоліна може поліпшити свої позиції, вигравши вже в наступному матчі проти американки Елісон Ризик: перемога у чвертьфіналі дозволить Еліні зайняти 7 місце.

Зазначимо, саме перша вісімка тенісисток кваліфікується на Підсумковий турнір. Місця в ньому собі вже гарантували австралійка Ешлі Барті і чешка Кароліна Плішкова.

Нагадаємо, Світоліна назвала Підсумковий турнір WTA собі за мету на кінцівку сезону. У разі успішного виступу на турнірі в Ухані, українка збільшить свої шанси на участь в турнірі, де їй необхідно захистити торішній титул.

Підсумковий турнір WTA пройде з 27 жовтня по 3 листопада 2019 року в китайському Шеньчжені.

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