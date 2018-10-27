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Світоліна вийшла в фінал Підсумкового турніру WTA

Новини » Спорт    27.10.2018 - 14:11
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/HKTennisOpen)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/HKTennisOpen)

Для укранської тенісистки це перша така перемога

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у Фінал Підсумкового турніру. У півфінальному матчі проти Кікі Бертенс вона обрала класичний стиль гри - від захисту, передає РБК-Україна з посиланням на "СпортАрена".

Зазначається, що Світоліна дуже рідко йшла на загострення, дуже рідко грала агресивно. Її ставка була на помилки суперниці.

Еліна при рахунку 5:4 відіграла два брейк-поїнти та взяла матч, 6:4. Символічно, що в останньому геймі Світоліна здобула лише одне очко активними діями, усе решту — невимушені помилки суперниці.

Загалом ж, у Еліни 12 віннерів, 3 ейси, 2 подвійні помилки та 36 невимушених. У Кікі Бертенс - 41 віннер, 7 ейсів, але при цьому 5 подвійних та 63 невимушені. Власне, величезна кількість невимушених помилок поховала шанси Кікі на перемогу. Еліна виграла.
WTA. Підсумковий турнір. Півфінал: Еліна Світоліна (Україна, 6) — Кікі Бертенс (Нідерланди, 8) 2:1 (7:5, 6:7 (5), 6:4)

Суперниця Еліни в фіналі визначиться у другому півфінальному матчі, в якому зустрінуться Кароліна Плішкова та Слоан Стівенс.

Нагадаємо, 25 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі. Українка таким чином гарантувала собі вихід з Білої групи
 

 

Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал підсумкового турніру WTA Світоліна здобула другу поспіль перемогу на Підсумковому турнірі в Сінгапурі
Новини України Элина Свитолина
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