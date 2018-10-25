Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал підсумкового турніру WTA

Фото: Еліна Світоліна (УНІАН)

Українка гарантувала собі вихід з Білої групи

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Isport.

Після двох перемог у стартових матчах Світоліної потрібно було виграти хоча б один сет у матчі третього туру групового етапу проти переможниці минулорічного Підсумкового турніру датчанки Кароліни Возняцкі.

Перший сет залишився за Возняцкі - 7:5, а другий сет з таким же рахунком виграла українка. Причому в останньому переможному для Світоліної геймі на подачі датчанки у Світоліної було п'ять брейк-пойнтів і тільки з шостого вона зробила брейк і виграла сет.

Таким чином, з Білої групи в півфінал змагань у Сінгапурі вийшли Світоліна і чешка Кароліна Плішкова.

Хто стане суперницями Плішкової і Світоліної в півфіналі визначать останні матчі в "червоній" групі. Для українки це перший півфінал на підсумковому турнірі WTA, так як в минулому році вона не змогла вийти з групи, вигравши лише один матч.

Нагадаємо, Еліна Світоліна 23 жовтня здобула свою другу перемогу поспіль на Підсумковому турнірі, перегравши представницю Чехії Кароліну Плишкову. Світоліна у трьох сетах у двогодинному протистоянні обіграла Плишкову 6:3, 2:6, 6:3.