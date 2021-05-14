Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) впевнено пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі, здобувши перемогу над іспанкою Габріньє Мугурусою (№12) - 6:4, 6:2.
Про це повідомляє прес-служба WTA.
Сьогодні Світоліній на стадії 1/4 фіналу належить зустрітися з польською тенісисткою Ігою Свьонтек (№15), яка є чинною чемпіонкою Ролан Гаррос - одного з чотирьох турнірів "Великого шолома". Це буде перша зустріч між суперницями.
Поєдинок відбудеться не раніше 19: 00 за Києвом.
У разі перемоги Світоліна вийде на переможницю пари Ешлі Барті (№1) - Корі Гауфф (№35).
Нагадаємо, на старті турніру в Римі Світоліна у важкому поєдинку змогла обіграти американку Аманду Анісімову. Українка поступилася в першому сеті, але потім змогла взяти два наступних.
Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня Світоліна дійшла до півфіналу турніру в Штутгарті, де поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті.
Також повідомлялося, що до півфіналу турніру в Стамбулі дійшла ще одна українська тенісистка Марта Костюк.