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Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Римі

Автор: Ігор Литвиненко

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) впевнено пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі, здобувши перемогу над іспанкою Габріньє Мугурусою (№12) - 6:4, 6:2.

Про це повідомляє прес-служба WTA.

Сьогодні Світоліній на стадії 1/4 фіналу належить зустрітися з польською тенісисткою Ігою Свьонтек (№15), яка є чинною чемпіонкою Ролан Гаррос - одного з чотирьох турнірів "Великого шолома". Це буде перша зустріч між суперницями.

Поєдинок відбудеться не раніше 19: 00 за Києвом.

У разі перемоги Світоліна вийде на переможницю пари Ешлі Барті (№1) - Корі Гауфф (№35).

Нагадаємо, на старті турніру в Римі Світоліна у важкому поєдинку змогла обіграти американку Аманду Анісімову. Українка поступилася в першому сеті, але потім змогла взяти два наступних.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня Світоліна дійшла до півфіналу турніру в Штутгарті, де поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті.

Також повідомлялося, що до півфіналу турніру в Стамбулі дійшла ще одна українська тенісистка Марта Костюк.

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