Світоліна стартувала з важкої перемоги на старті турніру WTA 1000 в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) здобула важку перемогу на старті турніру WTA 1000 в Римі. Українка, сіяна під п'ятим номером, у другому колі обіграла 19-річну американку Аманду Анісімову (№39) в трьох сетах - 2: 6; 6: 3; 6: 4.

Про це повідомляє прес-служба WTA .

На стадії 1/16 фіналу українка зіграє з переможницею пари Мугуруза (12) - Пера.

Світоліна поступилася у першому сеті, але потім взяла два наступних. У вирішальному сеті українка вела з рахунком 5: 2, проте поступилася два гейми поспіль. Але все ж Світоліна змогла дотиснути американську тенісистку, зробивши необхідний брейк.

Нагадаємо, в кінці квітня Світоліна дійшла до півфіналу турніру в Штутгарті, де поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті.

Також РБК-Україна писало, що також в квітні до півфіналу турніру в Стамбулі дійшла ще одна українська тенісистка Марта Костюк.

Відзначимо, жіноча збірна України з тенісу розгромила Японію і вийшла до кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг з тенісу. Українські тенісистки здобули всі чотири перемоги, ще один матч був скасований.