Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 рейтинга WTA) уверенно прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме, одержав победу над испанкой Габринье Мугурусой (№12) - 6:4, 6:2.

Об этом сообщает пресс-служба WTA .

В случае победы Свитолина выйдет на победительницу пары Эшли Барти (№1) - Кори Гауфф (№35).

Поединок состоится не ранее 19:00 по Киеву.

Сегодня Свитолиной на стадии 1/4 финала предстоит встретиться с польской теннисисткой Игой Свентек (№15), которая является действующей чемпионкой Ролан Гаррос - одного из четырех турниров "Большого шлема". Это будет первая встреча между соперницами.

Напомним, на старте турнира в Риме Свитолина в тяжелом поединке смогла обыграть американку Аманду Анисимову. Украинка уступила в первом сете, но затем смогла взять два последующих.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля Свитолина дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.

Также сообщалось, что до полуфинала турнира в Стамбуле дошла еще одна украинская теннисистка Марта Костюк.