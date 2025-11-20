Свет снова по графикам. В Украине отменили экстренные отключения

Вечером в четверг, 20 ноября, в Украине начали отменять экстренные отключения электроэнергии и возвращать свет по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO, "Укрэнерго " и сообщение "Полтаваоблэнерго".

В "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения, которые ранее применялись в большинстве регионов, пока отменены. Для потребителей в регионах продолжают действовать графики почасовых отключений.

В YASNO рассказали, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией в Киеве, поэтому возвращаются отключения по графикам.

Фото: в Киеве отменили ГАВ и вернули свет по графикам (скриншот сообщения YASNO)

"Полтаваоблэнерго" также сообщило о получении в 17:04 команды от НЭК "Укрэнерго" об отмене графиков аварийных отключений.