Свет исчезает не по графику: где в Украине аварийные отключения после атаки

Что заявляют в Минэнерго

Как сообщили в Министерстве энергетики, ночью российские войска осуществили массированный обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины.

В результате атаки без электроснабжения остались потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, а также в столице. Кроме того, зафиксированы перебои с теплоснабжением в Киеве и Днепре.

Сейчас по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности и бизнеса применяются ограничения мощности. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах были введены аварийные отключения.

В Минэнерго отметили, что ликвидация последствий массированных атак продолжается. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования и стабилизировать энергоснабжение.

Где отключают аварийно

По состоянию на 10:00 аварийные отключения введены в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Обновлено в 10:46

По информации ДТЭК, в Днепропетровской области отменили экстренные отключения. Сейчас регион возвращается к плановым графикам подачи электроэнергии.

Графики отключений света по областям

Киев

По данным ДТЭК, в столице 107 000 семей временно без света после массированной атаки РФ.

"И еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества", - говорится в сообщении.

В Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света, для других жителей Киева применяются временные графики.

Киевская область

Одесская область

Графики действуют только там, где позволяет состояние сети. Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются экстренные отключения.

Николаевская область

График отключения света на Николаевщине 12 февраля:

1.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 00:00

1.2 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30

2.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00

2.2 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00

3.1 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30

3.2 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00

4.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30

4.2 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 22:30

5.1 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00

5.2 - 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30

6.1 - 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00

6.2 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Житомирская область

График отключения света на Житомирщине 12 февраля:

Очередь 1.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 1.2: 2:00-4:00, 7:00-13:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 2.1: 0:00-2:00, 4:00-9:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 2.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-17:00, 19:00-23:00

Очередь 3.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 3.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 4.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 17:00-23:00

Очередь 4.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 9:00-15:00, 19:00-23:00

Очередь 5.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 5.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-22:00, 23:00-24:00

Очередь 6.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Очередь 6.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 12 февраля 2026 года

с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

с 08:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 4.5 очередей.

с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 12 февраля:

1.1: 01:30 - 04:30, 07:00 - 10:30, 13:00 - 16:30, 19:00 - 22:30

1.2: 02:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:30, 20:00 - 23:30

2.1: 00:00 - 01:00, 04:00 - 07:00, 09:30 - 13:00, 15:30 - 19:00, 21:30 - 00:00

2.2: 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:30 - 14:00, 16:30 - 20:00, 23:00 - 00:00

3.1: 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 11:30 - 15:00, 17:30 - 21:00

3.2: 00:00 - 01:30, 04:30 - 07:30, 10:00 - 13:30, 16:00 - 19:30, 22:30 - 00:00

4.1: 00:00 - 00:30, 03:30 - 06:30, 09:00 - 12:30, 15:00 - 18:30, 21:00 - 00:00

4.2: 00:30 - 03:30, 06:30 - 09:30, 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:30

5.1: 00:00 - 02:30, 05:00 - 08:30, 11:00 - 14:30, 17:00 - 20:30, 23:30 - 00:00

5.2: 03:00 - 06:00, 08:30 - 12:00, 14:30 - 18:00, 20:30 - 24:00

6.1: 02:00 - 05:00, 07:30 - 11:00, 13:30 - 17:00, 19:30 - 23:00

6.2: 01:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:30 - 16:00, 18:30 - 22:00

Черниговская область

Хмельницкая область

В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" увеличен объем отключений на 12 февраля:

подчередь 1.1. - отключение продлится до 02:00;

подчередь 2.1 - отключение продлится до 01:00.



Львовская область

Ивано-Франковская область

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в Ивано-Франковской области сегодня будут действовать следующие графики отключения света:

Закарпатская область

Тернопольская область

Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня утром изменено количество очередей, подлежащих отключению, но график пока не опубликовали.

Черновицкая область