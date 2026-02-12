Свет исчезает не по графику: где в Украине аварийные отключения после атаки

Сегодня 12 февраля, в ряде областей Украины начали вводить экстренные отключения света после новой атаки РФ. В других регионах применяют графики почасовых ограничений.
РБК-Украина собрало, как будут выключать свет в каждой из областей страны.
Как сообщили в Министерстве энергетики, ночью российские войска осуществили массированный обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины.
В результате атаки без электроснабжения остались потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, а также в столице. Кроме того, зафиксированы перебои с теплоснабжением в Киеве и Днепре.
Сейчас по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности и бизнеса применяются ограничения мощности. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах были введены аварийные отключения.
В Минэнерго отметили, что ликвидация последствий массированных атак продолжается. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования и стабилизировать энергоснабжение.
По состоянию на 10:00 аварийные отключения введены в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Обновлено в 10:46
По информации ДТЭК, в Днепропетровской области отменили экстренные отключения. Сейчас регион возвращается к плановым графикам подачи электроэнергии.
Киев
По данным ДТЭК, в столице 107 000 семей временно без света после массированной атаки РФ.
"И еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества", - говорится в сообщении.
В Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения света, для других жителей Киева применяются временные графики.
Киевская область
Одесская область
Графики действуют только там, где позволяет состояние сети. Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются экстренные отключения.
Николаевская область
График отключения света на Николаевщине 12 февраля:
1.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 00:00
1.2 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30
2.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00
2.2 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00
3.1 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30
3.2 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00
4.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30
4.2 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 22:30
5.1 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00
5.2 - 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30
6.1 - 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00
6.2 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Житомирская область
График отключения света на Житомирщине 12 февраля:
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 12 февраля 2026 года
График отключения света в Черкасской области 12 февраля:
Черниговская область
Хмельницкая область
В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" увеличен объем отключений на 12 февраля:
Львовская область
Ивано-Франковская область
По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в Ивано-Франковской области сегодня будут действовать следующие графики отключения света:
Закарпатская область
Тернопольская область
Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня утром изменено количество очередей, подлежащих отключению, но график пока не опубликовали.
Черновицкая область
Волынская область
Ровенская область
График отключения света на Ровенщине 12 февраля:
Напомним, сегодня ночью армия РФ нанесла новый комбинированный удар по нескольким регионам Украины. Главной целью россиян была энергетика. В Киеве снова тысячи домов остались без света и тепла.
Также российские войска ударили по одному из энергообъектов в Одессе. Есть перебои с электро и водоснабжением. Энергетики работают на местах, чтобы восстановить поврежденное оборудование.
Воздушные силы отчитались, что обезвредили 15 из 24 баллистических ракет и 197 из 219 дронов. Также сбили единственную запущенную управляемую авиационную ракету Х-59.
Больше подробностей о последствиях ночной атаки россиян на Украину - в материале РБК-Украина.