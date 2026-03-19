Свет будут отключать с утра и до самой ночи: где в Украине не будет электричества 20 марта

19:36 19.03.2026 Чт
2 мин
Ограничения будут действовать в течение суток во всех областях страны
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 20 марта будут действовать графики отключений (Getty Images)

В пятницу, 20 марта, графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины. Кроме того, будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Почему графики отключений света вернулись: энергетики назвали несколько причин

Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 08:00 до 00:00.

В "Укрэнерго" в очередной раз объяснили, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.

Отметим, российские атаки повредили все электростанции Украины. Но энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО. Повреждения восстанавливаются, хотя это займет много времени.

Эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО