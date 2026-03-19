Свет будут отключать с утра и до самой ночи: где в Украине не будет электричества 20 марта
В пятницу, 20 марта, графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины. Кроме того, будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 08:00 до 00:00.
В "Укрэнерго" в очередной раз объяснили, что причиной продолжения действия ограничений являются последствия массированных комбинированных атак российских оккупантов энергетических объектов Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.
Ситуация в энергосистеме Украины
Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.
Отметим, российские атаки повредили все электростанции Украины. Но энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО. Повреждения восстанавливаются, хотя это займет много времени.
Эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.