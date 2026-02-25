Свет в школах и больницах: Израиль передал Киевской области более 100 систем резервного питания

Киевская область получила партию систем энергопитания от Посольства Израиля и агентства МАШАВ. Оборудование поможет обеспечить бесперебойную работу больниц, школ и укрытий в условиях дефицита электроэнергии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз пресс-службы Посольства Государства Израиль в Украине.
Главное:
Церемония передачи систем состоялась при участии главы Киевской ОВА Николая Калашника и заместителя главы миссии Посольства Израиля Милы Цур. По словам дипломата, предоставление систем энергонезависимости является фундаментом, который позволяет громадам выстоять.
"Больницы должны непрерывно работать. Школы и укрытия должны оставаться безопасными. Семьи должны иметь возможность оставаться на связи", - отметила Мила Цур.
Николай Калашник поблагодарил партнеров, отметив, что эти портативные системы помогут поддержать жителей области во время перебоев со светом.
Передача помощи стала практическим результатом телефонного разговора министров иностранных дел Гидеона Саара и Андрея Сибиги, который состоялся накануне.
Кроме гуманитарного направления, Израиль подтвердил свою позицию на международной арене: 24 февраля страна проголосовала "ЗА" резолюцию Генассамблеи ООН по устойчивому миру в Украине.
