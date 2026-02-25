Свет в школах и больницах: Израиль передал Киевской области более 100 систем резервного питания

Читайте также о том, что Киевсовет с целью резерва планирует закупить дополнительные объемы дизельного топлива и бензина. Также горючее направят для обеспечения подразделений ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что в Украине работает программа поддержки владельцев частных домов, которая позволяет приобрести энергооборудование на льготных условиях. Государство предлагает низкие ставки кредита и прямую денежную компенсацию части расходов.