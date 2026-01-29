Свет вернулся, но сеть еще шаткая: как пользоваться электроприборами без риска

Тяжелее всего - на левом берегу

Самая сложная ситуация сейчас - в жилых массивах Троещины и на левом берегу Киева. Городские службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов, которые нарушили теплоснабжение, и пытаются как можно быстрее восстановить отопление.

Из-за отсутствия тепла многие жители массово включают обогреватели, бойлеры и зарядные станции сразу после появления света. В условиях ограниченной поставки электроэнергии это создает критическую нагрузку на сети.

Что советуют энергетики

Специалисты ДТЭК настаивают на поочередном использовании мощных приборов. Особенно это касается:

обогревателей (0,5-3 кВт);

бойлеров (1,5-2,5 кВт);

зарядных станций (1-5 кВт);

электроплит и духовок (2-8 кВт);

стиральных машин, кондиционеров, электрочайников и микроволновок.

Даже небольшое, но согласованное чередование приборов уменьшает нагрузку на сети, повышает стабильность электроснабжения и увеличивает количество квартир, где свет остается непрерывным.

Энергетики советуют чередовать использование мощных электроприборов (инфографика КГГА)

Действуйте вместе с соседями

ДТЭК советует договариваться о поочередном включении на уровне дома, этажа или четных и нечетных квартир. Консолидированное использование электроэнергии помогает избежать аварий и делает восстановленный свет более устойчивым.

"Специалисты работают круглосуточно, чтобы электроснабжение было стабильным, а сознательное потребление жителей приумножает эффект восстановленного света", - отмечают в компании.

ДТЭК дали советы по использованию электроприборов (инфографика КГГА)