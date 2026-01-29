Свет вернулся, но сеть еще шаткая: как пользоваться электроприборами без риска

Энергетики ДТЭК призывают киевлян пользоваться бытовыми электроприборами умеренно, чтобы не создавать аварий в сетях. Одновременное включение обогревателей, бойлеров, плит после восстановления электроснабжения приводит к перегрузке и повторным отключениям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Самая сложная ситуация сейчас - в жилых массивах Троещины и на левом берегу Киева. Городские службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов, которые нарушили теплоснабжение, и пытаются как можно быстрее восстановить отопление.
Из-за отсутствия тепла многие жители массово включают обогреватели, бойлеры и зарядные станции сразу после появления света. В условиях ограниченной поставки электроэнергии это создает критическую нагрузку на сети.
Специалисты ДТЭК настаивают на поочередном использовании мощных приборов. Особенно это касается:
Даже небольшое, но согласованное чередование приборов уменьшает нагрузку на сети, повышает стабильность электроснабжения и увеличивает количество квартир, где свет остается непрерывным.
ДТЭК советует договариваться о поочередном включении на уровне дома, этажа или четных и нечетных квартир. Консолидированное использование электроэнергии помогает избежать аварий и делает восстановленный свет более устойчивым.
"Специалисты работают круглосуточно, чтобы электроснабжение было стабильным, а сознательное потребление жителей приумножает эффект восстановленного света", - отмечают в компании.
С 29 января в Киеве вводят временные графики отключения света вместо экстренных, которые длились более двух недель после обстрелов. Графики будут индивидуальными для каждого дома, подгруппы не применяются.
Как пояснили в ДТЭК, время отключений в разных районах будет неравномерным, потому что повреждения энергосистемы по городу разные. Некоторые дома имеют сложную схему подключения, из-за чего части абонентов будут отключаться по разным графикам.
В интервью РБК-Украина глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что восстановить отопление на Троещине до конца сезона может не удаться, а жителям района советуют готовиться к "сложным гигиеническим условиям" и морозам до -20.
Напомним, что с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.