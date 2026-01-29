RU

Общество Образование Деньги Изменения

Свет вернулся, но сеть еще шаткая: как пользоваться электроприборами без риска

Как безопасно пользоваться электроприборами (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Энергетики ДТЭК призывают киевлян пользоваться бытовыми электроприборами умеренно, чтобы не создавать аварий в сетях. Одновременное включение обогревателей, бойлеров, плит после восстановления электроснабжения приводит к перегрузке и повторным отключениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Тяжелее всего - на левом берегу

Самая сложная ситуация сейчас - в жилых массивах Троещины и на левом берегу Киева. Городские службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов, которые нарушили теплоснабжение, и пытаются как можно быстрее восстановить отопление.

Из-за отсутствия тепла многие жители массово включают обогреватели, бойлеры и зарядные станции сразу после появления света. В условиях ограниченной поставки электроэнергии это создает критическую нагрузку на сети.

Что советуют энергетики

Специалисты ДТЭК настаивают на поочередном использовании мощных приборов. Особенно это касается:

  • обогревателей (0,5-3 кВт);
  • бойлеров (1,5-2,5 кВт);
  • зарядных станций (1-5 кВт);
  • электроплит и духовок (2-8 кВт);
  • стиральных машин, кондиционеров, электрочайников и микроволновок.

Даже небольшое, но согласованное чередование приборов уменьшает нагрузку на сети, повышает стабильность электроснабжения и увеличивает количество квартир, где свет остается непрерывным.

Энергетики советуют чередовать использование мощных электроприборов (инфографика КГГА)

Действуйте вместе с соседями

ДТЭК советует договариваться о поочередном включении на уровне дома, этажа или четных и нечетных квартир. Консолидированное использование электроэнергии помогает избежать аварий и делает восстановленный свет более устойчивым.

"Специалисты работают круглосуточно, чтобы электроснабжение было стабильным, а сознательное потребление жителей приумножает эффект восстановленного света", - отмечают в компании.

ДТЭК дали советы по использованию электроприборов (инфографика КГГА)

Ситуация со светом в Киеве

С 29 января в Киеве вводят временные графики отключения света вместо экстренных, которые длились более двух недель после обстрелов. Графики будут индивидуальными для каждого дома, подгруппы не применяются.

Как пояснили в ДТЭК, время отключений в разных районах будет неравномерным, потому что повреждения энергосистемы по городу разные. Некоторые дома имеют сложную схему подключения, из-за чего части абонентов будут отключаться по разным графикам.

В интервью РБК-Украина глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что восстановить отопление на Троещине до конца сезона может не удаться, а жителям района советуют готовиться к "сложным гигиеническим условиям" и морозам до -20.

Напомним, что с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.

