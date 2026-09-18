Как защитить энергетику во время войны: ДТЭК поделился опытом с Эстонией

Компания ДТЭК поделилась с делегацией из Эстонии опытом работы, защиты оборудования и восстановления энергетической инфраструктуры в условиях войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Как отметили в компании, за годы полномасштабной войны украинские энергетики накопили уникальную для Европы практику - как работать, защищать оборудование и восстанавливать энергетическую инфраструктуру в условиях постоянной угрозы и атак.

"Именно за этим опытом на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго приехала делегация из Эстонии - представители профильного министерства и руководители энергетических компаний страны", - говорится в сообщении.

В ходе визита эстонские специалисты ознакомились с работой энергетиков и ремонтников в условиях постоянной угрозы атак.

В частности, представители ДТЭК продемонстрировали подходы к физической защите критического оборудования, а также технические решения, наработанные за годы полномасштабной войны.

В компании отметили, что украинский опыт может быть полезен европейским странам, которые усиливают готовность своих энергосистем к новым рискам безопасности.