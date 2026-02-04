Свет выключают по-разному: три сценария для регионов Украины

Сегодня, 4 декабря, в отдельных областях Украины снова ввели аварийные отключения света, в других регионах - применяют графики почасовых ограничений. В то же время есть области, где отключения отменили до конца суток.
РБК-Украина собрало, как будут выключать свет в каждой из областей страны.
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
При этом аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В компании напомнили, что конкретное время отключения по вашему адресу определяют местные операторы системы распределения. Актуальную информацию можно найти на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.
По состоянию на 10:00 аварийные отключения введены в Сумской, Полтавской, Харьковской и части Черниговской областях.
На Львовщине электроэнергия будет в течение всего дня - облэнерго отменило графики отключений до конца суток.
На Закарпатье также прогнозируют день без отключений. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, электроснабжение в области будет непрерывным.
Киев
Как сообщили в ДТЭК, энергетики восстановили электроснабжение для 100 тысяч семей после вражеских обстрелов.
На левом берегу электроснабжение постепенно возвращается к временным графикам отключений.
В компании отмечают, что ликвидация последствий массированных атак продолжается. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, несмотря на сильные морозы и значительную усталость персонала.
График отключения света в столице 4 февраля:
Одесская область
Как сообщили в ДТЭК, графики 4 февраля будут действовать только там, где позволяет состояние сети. Сейчас в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области - экстренные отключения.
Киевская область
На Киевщине количество этапов отключения электроэнергии будет колебаться от двух до четырех в сутки. Дважды без света будут оставаться абоненты очередей 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 4.2.
Больше всего отключений запланировано для очереди 5.1 - электроэнергию там будут выключать четыре раза в течение суток.
В то же время около половины потребителей области будут находиться без света трижды.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Днепропетровская область
На Днепропетровщине в среду все очереди будут отключать по три раза в день. Самый длинный период обесточивания продлится до 9 часов - для абонентов очереди 2.1 с 12:00 до 21:00.
В целом отдельные потребители могут оставаться без электроэнергии до 19 часов в сутки.
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Запорожская область
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение).
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
Николаевская область
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Черкасская область
В Черкасской области, по данным местного облэнерго, свет завтра будут выключать так:
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Кировоградская область
Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
Ровенская область
График отключения света в Ровенской области 4 февраля
Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Ивано-Франковская область
По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в Ивано-Франковской области сегодня будут действовать следующие графики отключения света:
Узнать свою очередь можно:
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Житомирская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Волынская область
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Напомним, вчера ночью и утром, 3 февраля, российские оккупанты осуществили прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под ударами были 8 областей Украины. Обстрел осуществлялся волнами. Под прицелом ТЭЦ и ТЭС. Зафиксированы повреждения.
Из-за жесткой атаки РФ на энергетику в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию.
А в Киеве после атаки РФ без отопления 10% домов. ТЭЦ, которая отапливала сразу два района столицы, получила серьезные повреждения.