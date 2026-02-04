RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет выключают по-разному: три сценария для регионов Украины

Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 декабря, в отдельных областях Украины снова ввели аварийные отключения света, в других регионах - применяют графики почасовых ограничений. В то же время есть области, где отключения отменили до конца суток.

РБК-Украина собрало, как будут выключать свет в каждой из областей страны.

Читайте также: В январе Украина импортировала рекордное количество электроэнергии за сутки

"Укрэнерго"

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

При этом аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В компании напомнили, что конкретное время отключения по вашему адресу определяют местные операторы системы распределения. Актуальную информацию можно найти на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.

Где отключают аварийно

По состоянию на 10:00 аварийные отключения введены в Сумской, Полтавской, Харьковской и части Черниговской областях.

Где не выключают свет

На Львовщине электроэнергия будет в течение всего дня - облэнерго отменило графики отключений до конца суток.

На Закарпатье также прогнозируют день без отключений. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, электроснабжение в области будет непрерывным.

Графики отключений света по областям

Киев

Как сообщили в ДТЭК, энергетики восстановили электроснабжение для 100 тысяч семей после вражеских обстрелов.

На левом берегу электроснабжение постепенно возвращается к временным графикам отключений.

В компании отмечают, что ликвидация последствий массированных атак продолжается. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, несмотря на сильные морозы и значительную усталость персонала.

График отключения света в столице 4 февраля:

  • Группа 1: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
  • Группа 2: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
  • Группа 3: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Группа 4: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
  • Группа 5: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
  • Группа 6: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
  • Группа 7: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Группа 8: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
  • Группа 9: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
  • Группа 10: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
  • Группа 11: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
  • Группа 12: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
  • Группа 13: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
  • Группа 14: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
  • Группа 15: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Группа 16: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
  • Группа 17: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
  • Группа 18: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
  • Группа 19: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Группа 20: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
  • Группа 21: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
  • Группа 22: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
  • Группа 23: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
  • Группа 24: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
  • Группа 25: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
  • Группа 26: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
  • Группа 27: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Группа 28: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
  • Группа 29: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
  • Группа 30: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
  • Группа 31: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Группа 32: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
  • Группа 33: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
  • Группа 34: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
  • Группа 35: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
  • Группа 36: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
  • Группа 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
  • Группа 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
  • Группа 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
  • Группа 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
  • Группа 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
  • Группа 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
  • Группа 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
  • Группа 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30
  • Группа 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
  • Группа 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
  • Группа 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
  • Группа 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
  • Группа 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
  • Группа 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
  • Группа 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
  • Группа 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
  • Группа 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
  • Группа 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
  • Группа 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
  • Группа 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30
  • Группа 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
  • Группа 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
  • Группа 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
  • Группа 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Одесская область

Как сообщили в ДТЭК, графики 4 февраля будут действовать только там, где позволяет состояние сети. Сейчас в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области - экстренные отключения.

 

Киевская область

На Киевщине количество этапов отключения электроэнергии будет колебаться от двух до четырех в сутки. Дважды без света будут оставаться абоненты очередей 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 4.2.

Больше всего отключений запланировано для очереди 5.1 - электроэнергию там будут выключать четыре раза в течение суток.

В то же время около половины потребителей области будут находиться без света трижды.

 

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

На Днепропетровщине в среду все очереди будут отключать по три раза в день. Самый длинный период обесточивания продлится до 9 часов - для абонентов очереди 2.1 с 12:00 до 21:00.

В целом отдельные потребители могут оставаться без электроэнергии до 19 часов в сутки.

 

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Запорожская область

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение).

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Николаевская область

  • График отключения света на Николаевщине 4 февраля:
  • 1.1 - 00:00 - 01:30; 06:00 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
  • 1.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 17:30 - 23:30;
  • 2.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 19:30; 23:30 - 00:00;
  • 2.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00;
  • 3.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;
  • 3.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
  • 4.1 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
  • 4.2 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 15:30; 19:30 - 00:00;
  • 5.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 15:30 - 21:30;
  • 5.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 17:30; 21:30 - 00:00;
  • 6.1 - 01:30 - 07:30; 10:00 - 15:30; 17:30 - 21:30;
  • 6.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Черкасская область

В Черкасской области, по данным местного облэнерго, свет завтра будут выключать так:

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1: 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
  • 1.2: 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30
  • 2.1: 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 00:00
  • 2.2: 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00
  • 3.1: 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 00:00
  • 3.2: 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
  • 4.1: 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:30
  • 4.2: 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 00:00
  • 5.1: 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
  • 5.2: 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00
  • 6.1: 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:00
  • 6.2: 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 00:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Кировоградская область

Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 4 февраля

  1. 1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00
  2. 1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00
  3. 2.1: 07.00-10.00, 16.00-19.00
  4. 2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00
  5. 3.1: 07.00-10.00, 18.00-21.00
  6. 3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00
  7. 4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00
  8. 4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00
  9. 5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00
  10. 5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00
  11. 6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00
  12. 6.2: 13.00-16.00

Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

Ивано-Франковская область

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в Ивано-Франковской области сегодня будут действовать следующие графики отключения света:

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Житомирская область

Тернопольская область

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Волынская область


Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

 

Последствия массированной атаки на энергетику

Напомним, вчера ночью и утром, 3 февраля, российские оккупанты осуществили прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.

Под ударами были 8 областей Украины. Обстрел осуществлялся волнами. Под прицелом ТЭЦ и ТЭС. Зафиксированы повреждения.

Из-за жесткой атаки РФ на энергетику в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию.

А в Киеве после атаки РФ без отопления 10% домов. ТЭЦ, которая отапливала сразу два района столицы, получила серьезные повреждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаБлэкаут