ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В СБУ насчитали более 250 атак РФ на энергетику с начала отопительного сезона

Украина, Четверг 15 января 2026 11:56
UA EN RU
В СБУ насчитали более 250 атак РФ на энергетику с начала отопительного сезона Иллюстративное фото: последствия обстрела россиянами одной из украинских ТЭС (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты с начала текущего отопительного сезона (с октября 2025 года) более 250 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Это последовательная политика россиян и преступления против человечности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины собрала необходимую доказательную базу, которая подтверждает, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности", - сказано в сообщении.

В частности, с начала октября 2025 года до сегодняшнего дня СБУ задокументировала 256 целенаправленных атак российского режима по объектам энергетической инфраструктуры и системах теплоснабжения, в частности

  • атаки против 11 гидроэлектростанций;
  • атаки против 45 теплоэлектроцентралей;
  • 49 точечных воздушных атак по тепловым электростанциям;
  • 151 целенаправленная атака по электроподстанциям в разных регионах Украины.

"Каждая из вышеупомянутых атак имела комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет... Больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях", - сказано в сообщении.

Оккупанты для атак использовали баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-69, а также копии иранских ударных беспилотников "Шахед" (российское название - "Герань").

"Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев", - отметили в СБУ.

Системные теракты против украинской энергосистемы квалифицированы СБУ в соответствии со статьей 442-1 Уголовного кодекса Украины - преступления против человечности. Действия РФ направлены на создание условий жизни, которые ведут за собой уничтожение части населения. Статья 442-1 определяет подобные действия, как преступления международного характера.

"Следователи СБУ работают на месте каждого вражеского удара и собирают масштабную доказательную базу, чтобы каждый рашист, причастный к этим преступлениям, понес заслуженное наказание", - добавили в СБУ.

Напомним, что утром 15 января по всей Украине действуют почасовые графики отключения света для бытовых потребителей. Из-за атак РФ и морозов графики значительно жестче, чем было раньше. Также в ряде регионов действуют аварийные отключения света.

14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и из-за тяжелых погодных условий этой зимы в ближайшее время будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике. Подробнее о том, что это несет для украинцев - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Украина Российская Федерация Война в Украине
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП