В СБУ насчитали более 250 атак РФ на энергетику с начала отопительного сезона
Российские оккупанты с начала текущего отопительного сезона (с октября 2025 года) более 250 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Это последовательная политика россиян и преступления против человечности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Служба безопасности Украины собрала необходимую доказательную базу, которая подтверждает, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности", - сказано в сообщении.
В частности, с начала октября 2025 года до сегодняшнего дня СБУ задокументировала 256 целенаправленных атак российского режима по объектам энергетической инфраструктуры и системах теплоснабжения, в частности
- атаки против 11 гидроэлектростанций;
- атаки против 45 теплоэлектроцентралей;
- 49 точечных воздушных атак по тепловым электростанциям;
- 151 целенаправленная атака по электроподстанциям в разных регионах Украины.
"Каждая из вышеупомянутых атак имела комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет... Больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях", - сказано в сообщении.
Оккупанты для атак использовали баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-69, а также копии иранских ударных беспилотников "Шахед" (российское название - "Герань").
"Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев", - отметили в СБУ.
Системные теракты против украинской энергосистемы квалифицированы СБУ в соответствии со статьей 442-1 Уголовного кодекса Украины - преступления против человечности. Действия РФ направлены на создание условий жизни, которые ведут за собой уничтожение части населения. Статья 442-1 определяет подобные действия, как преступления международного характера.
"Следователи СБУ работают на месте каждого вражеского удара и собирают масштабную доказательную базу, чтобы каждый рашист, причастный к этим преступлениям, понес заслуженное наказание", - добавили в СБУ.
Напомним, что утром 15 января по всей Украине действуют почасовые графики отключения света для бытовых потребителей. Из-за атак РФ и морозов графики значительно жестче, чем было раньше. Также в ряде регионов действуют аварийные отключения света.
14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и из-за тяжелых погодных условий этой зимы в ближайшее время будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике. Подробнее о том, что это несет для украинцев - в материале РБК-Украина.