Главная задача. В ОП сказали, будет ли свет у украинцев на Новый год

Украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение населения электроэнергией в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - сказал он.

Тимошенко подчеркнул, что обеспечение украинцев светом на Новый год является одной из главных задач украинской власти.

Напомним, еще до вчерашнего массированного обстрела премьер-министр Украины Денис Шмігаль отмечал, что в случае отсутствия обстрелов украинцы смогут провести новогодние праздники без аварийных отключений.

При этом сейчас дефицит мощности в энергосистеме находится на том же уровне, что и до десятой массированной атаки россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.