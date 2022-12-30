Графики вернули, но система хрупкая: в Yasno обратились к киевлянам с важной просьбой

"Сегодня вернулись к стабилизационным графикам в Киеве. Состояние энергосетей контролируемое. Однако следует учитывать, что эта стабильность системы достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление. Это уже чуть ли не классическая история и тысячная моя просьба: не включайте в розетку сразу все, что есть в квартире. Особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники", - отметил Коваленко.

По его словам, не следует использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник. Потому что велик риск всему району остаться без света.

"Коллеги-энергетики сделали невероятное, чтобы киевляне могли быть со светом и теплом в 2023 году. Теперь мы должны сделать так, чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой. Давайте поможем энергосистеме. Будем энергоответственны", - добавил он.