Восстановление электроснабжения в Харькове может занять около недели, - ДТЭК
Ремонтные работы по возобновлению электроснабжения в Харькове могут занять около недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.
"Харьков и Житомир остаются точкой напряжения, там продолжаются работы. Прогнозы можно делать: думаю, это в течение недели будет сделано", - сказал Сахарук.
Он отметил, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени.
По информации мэрии, на данный момент в Харькове без света - около 40% домов.
Напомним, вчера, 9 марта, российские оккупанты во время сегодняшней атаки выпустили по Харькову 11 ракет. Из-за "прилетов" город остался без воды, света и тепла.
Отметим, что на утро 10 марта в Харькове после вчерашней ракетной атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей. Оживленная часть города и критическая инфраструктура.
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