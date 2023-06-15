На что могут вырасти цены из-за подрыва Каховской ГЭС: ответ НБУ

Из-за снижения уровня воды в результате подрыва Каховской ГЭС часть земель, в первую очередь в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, оказалась под угрозой засухи. Но на урожай зерновых это не повлияет.

Об этом сообщает Нацбанк в ответ на запрос РБК-Украина.

В НБУ объясняют, что на территориях, находящихся под угрозой осушки, преимущественно выращивают озимую пшеницу, которая на текущем этапе вегетации практически не зависит от увлажнения. Кроме того, площади посевов в Херсонской и Запорожской областях, вероятно, существенно сократились из-за оккупации и близости к линии фронта.

По оценке НБУ, изменение природных условий скорее будет иметь большее влияние в последующие годы, потому что в этом году будет еще хватать запаса влаги в почве, что поддерживает урожайность.

Однако разрушение Каховской ГЭС, как отметили в Нацбанке, повышает риск засухи, что может вызвать уменьшение урожайности подсолнечника, овощей и некоторых фруктов, которые выращиваются в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Снижение предложения может привести к временному повышению цен на овощи, в частности помидоры, баклажаны, кабачки, перец. Однако, этот эффект со временем нивелируется благодаря налаживанию поставок из других областей, а также благодаря импорту, в частности из Турции", - объясняют в НБУ.

Кроме того, трудности с поставками воды могут привести к росту производственных затрат и сокращению производства некоторыми предприятиями пищевой промышленности. В НБУ считают, что замещение товарами из других областей может вызвать рост цен из-за затрат на логистику.

К тому же, из-за снижения водоснабжения и загрязнения воды в пострадавших регионах может возрасти спрос на питьевую бутилированную воду и продукты длительного хранения.

"Впрочем, учитывая локальный характер, это окажет незначительное влияние на общеукраинскую инфляцию", - считает НБУ.

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС привел к экологической катастрофе. Из-за разрушения дамбы Каховского водохранилища затопило десятки населенных пунктов. Под водой оказалось 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Действия россиян привели к массовому мору рыбы и уничтожению редких видов животных. По подсчетам Кабинета министров, оккупанты нанесли ущерб окружающей среде на 55 млрд гривен.

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