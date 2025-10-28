ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без света по три часа. Где завтра в Украине отключения и как проверить свой график

Украина, Вторник 28 октября 2025 20:32
UA EN RU
Без света по три часа. Где завтра в Украине отключения и как проверить свой график Иллюстративное фото: в Украине будут действовать графики отключения света 29 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После российских ударов по энергосистеме в Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной. Именно поэтому в ряде областей вводятся графики отключения электроэнергии.

РБК-Украина в материале рассказывает, где завтра выключают свет, как долго и где посмотреть свой график.

"Укрэнерго"

В Украине в среду, 29 октября, продолжатся отключения света по графикам. Однако на этот раз ограничения будут менее жесткими.

Ожидается, что с 08:00 до 22:00 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии от 0,5 до 1,5 очереди.

В то же время с 07:00 до 22:00 планируется ограничение электроснабжения для промышленных предприятий.

В "Укрэнерго" отметили, что время и объемы отключений могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Киев

В столице завтра одновременно свет будут выключать в одну и полторы очереди.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

Графики:

  • Подгруппа 1.1 будет без отключений;
  • Подгруппа 1.2 отключение с 16:00 до 19:00;
  • Подгруппа 2.1 отключение с 13:00 до 16:30;
  • Подгруппа 2.2 отключение с 14:00 до 16:30;
  • Подгруппа 3.1 отключение с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:00;
  • Подгруппа 3.2 отключение с 16:30 до 20:00;
  • Подгруппа 4.1 отключение с 08:00 до 10:00;
  • Подгруппа 4.2 отключение с 08:00 до 10:00;
  • Подгруппа 5.1 отключение с 20:00 до 22:00;
  • Подгруппа 5.2 отключение с 20:00 до 22:00;
  • Подгруппа 6.1 отключение с 10:00 до 13:00;
  • Подгруппа 6.2 отключение с 10:00 до 12:00.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В компании "ДТЭК" сообщили, что завтра, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 22:00.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ) в период с 08:00 до 22:00.

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подгруппа 1.1 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00;
  • Подгруппа 1.2 10:00 - 12:00, 20:00 - 22:00;
  • Подгруппа 2.1 10:00 - 12:00;
  • Подгруппа 2.2 12:00 - 14:00;
  • Подгруппа 3.1 14:00 - 16:00;
  • Подгруппа 3.2 14:00 - 16:00;
  • Подгруппа 4.1 16:00 - 18:00;
  • Подгруппа 4.2 16:00 - 18:00;
  • Подгруппа 5.1 16:00 - 18:00;
  • Подгруппа 5.2 18:00 - 19:00;
  • Подгруппа 6.1 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00;
  • Подгруппа 6.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00.

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Сумская область

Завтра, 29 октября, в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго":

  • 08:00 - 10:00 - 1,5 очереди;
  • 10:00 - 12:00 - 1 очередь;
  • 12:00 - 14:00 - 0,5 очереди;
  • 14:00 - 16:00 - 1 очередь;
  • 16:00 - 19:00 - 1,5 очереди;
  • 19:00 - 22:00 - 1 очередь.

Без света по три часа. Где завтра в Украине отключения и как проверить свой график

Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Полтавская область

В Полтавской области завтра график почасовых отключений будет применен следующим образом:

  • с 8:00 до 10:00 - 1,5 очереди;
  • с 10:00 до 12:00 - 1 очередь;
  • с 12:00 до 14:00 - 0,5 очереди;
  • с 14:00 до 16:00- 1 очередь;
  • с 16:00 до 19:00 -1,5 очереди;
  • с 19:00 до 22:00- 1 очередь.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Харьковская область

В Харьковской области в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме будут выключаться одновременно:

  • 08:00-10:00 - 1,5 очереди,
  • 10:00-12:00 - 1 очередь
  • 12:00-14:00 - 0,5 очереди,
  • 14:00-16:00 - 1 очередь,
  • 16:00-19:00 - 1,5 очереди,
  • 19:00-22:00 - 1 очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подгруппа 1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00;
  • Подгруппа 1.2 08:00-10:00;
  • Подгруппа 2.1 16:00-19:00;
  • Подгруппа 2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00;
  • Подгруппа 3.1 19:00-22:00;
  • Подгруппа 3.2 19:00-22:00;
  • Подгруппа 4.1 10:00-12:00;
  • Подгруппа 4.2 10:00-12:00;
  • Подгруппа 5.1 16:00-19:00;
  • Подгруппа 5.2 12:00-14:00;
  • Подгруппа 6.1 14:00-16:00;
  • Подгруппа 6.2 14:00-16:00.

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Блэкаут
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию