Головна » Життя » Суспільство

Без світла по три години. Де завтра в Україні відключення і як перевірити свій графік

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 20:32
Без світла по три години. Де завтра в Україні відключення і як перевірити свій графік Ілюстративне фото: в Україні діятимуть графіки відключення світла 29 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Після російських ударів по енергосистемі в Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною. Саме тому у низці областей запроваджуються графіки відключення електроенергії.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, де завтра вимикають світло, як довго і де подивитися свій графік.

"Укренерго"

В Україні у середу, 29 жовтня, продовжаться відключення світла за графіками. Однак цього разу обмеження будуть менш жорсткими.

Очікується, що з 08:00 до 22:00 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії від 0,5 до 1,5 черги.

Водночас з 07:00 до 22:00 планується обмеження електропостачання для промислових підприємств.

В "Укренерго" зазначили, що час та обсяги відключень можуть змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.

Київ

У столиці завтра одночасно світло будуть вимикати в однієї та півтори черги.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-канал", - повідомили в ДТЕК.

Графіки:

  • Підгрупа 1.1 буде без відключень;
  • Підгрупа 1.2 відключення з 16:00 до 19:00;
  • Підгрупа 2.1 відключення з 13:00 до 16:30;
  • Підгрупа 2.2 відключення з 14:00 до 16:30;
  • Підгрупа 3.1 відключення з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:00;
  • Підгрупа 3.2 відключення з 16:30 до 20:00;
  • Підгрупа 4.1 відключення з 08:00 до 10:00;
  • Підгрупа 4.2 відключення з 08:00 до 10:00;
  • Підгрупа 5.1 відключення з 20:00 до 22:00;
  • Підгрупа 5.2 відключення з 20:00 до 22:00;
  • Підгрупа 6.1 відключення з 10:00 до 13:00;
  • Підгрупа 6.2 відключення з 10:00 до 12:00.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У компанії "ДТЕК" повідомили, що завтра, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вони триватимуть з 8:00 до 22:00.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) в період з 08:00 до 22:00.

Години відсутності електропостачання:

  • Підгрупа 1.1 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00;
  • Підгрупа 1.2 10:00 - 12:00, 20:00 - 22:00;
  • Підгрупа 2.1 10:00 - 12:00;
  • Підгрупа 2.2 12:00 - 14:00;
  • Підгрупа 3.1 14:00 - 16:00;
  • Підгрупа 3.2 14:00 - 16:00;
  • Підгрупа 4.1 16:00 - 18:00;
  • Підгрупа 4.2 16:00 - 18:00;
  • Підгрупа 5.1 16:00 - 18:00;
  • Підгрупа 5.2 18:00 - 19:00;
  • Підгрупа 6.1 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00;
  • Підгрупа 6.2 08:00 - 10:00, 18:00 - 20:00.

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Сумська область

Завтра, 29 жовтня, у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до команди з НЕК "Укренерго":

  • 08:00 - 10:00 - 1,5 черги;
  • 10:00 - 12:00 - 1 черга;
  • 12:00 - 14:00 - 0,5 черги;
  • 14:00 - 16:00 - 1 черга;
  • 16:00 - 19:00 - 1,5 черги;
  • 19:00 - 22:00 - 1 черга.

Без світла по три години. Де завтра в Україні відключення і як перевірити свій графік

Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Полтавська область

У Полтавській області завтра графік погодинних відключень буде застосовано таким чином:

  • з 8:00 до 10:00 - 1,5 черги;
  • з 10:00 до 12:00 - 1 черга;
  • з 12:00 до 14:00 - 0,5 черги;
  • з 14:00 до 16:00- 1 черга;
  • з 16:00 до 19:00 -1,5 черги;
  • з 19:00 до 22:00- 1 черга.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Харківська область

У Харківській області відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:

  • 08:00-10:00 - 1,5 черги,
  • 10:00-12:00 - 1 черга
  • 12:00-14:00 - 0,5 черги,
  • 14:00-16:00 - 1 черга,
  • 16:00-19:00 - 1,5 черги,
  • 19:00-22:00 - 1 черга.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • Підгрупа 1.1 08:00-10:00; 16:00-19:00;
  • Підгрупа 1.2 08:00-10:00;
  • Підгрупа 2.1 16:00-19:00;
  • Підгрупа 2.2 08:00-10:00; 16:00-19:00;
  • Підгрупа 3.1 19:00-22:00;
  • Підгрупа 3.2 19:00-22:00;
  • Підгрупа 4.1 10:00-12:00;
  • Підгрупа 4.2 10:00-12:00;
  • Підгрупа 5.1 16:00-19:00;
  • Підгрупа 5.2 12:00-14:00;
  • Підгрупа 6.1 14:00-16:00;
  • Підгрупа 6.2 14:00-16:00.

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.

