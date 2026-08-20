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Без света сотни тысяч абонентов: в двух областях произошли аварийные отключения

15:37 20.08.2026 Чт
2 мин
Что стало причиной масштабных отключений?
aimg Анастасия Никончук
Без света сотни тысяч абонентов: в двух областях произошли аварийные отключения Иллюстративное фото: отключение электричества (Виталий Носач РБК-Украина)
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20 августа в Сумской и Черниговской областях произошли масштабные аварийные отключения света. На Черниговщине без электричества остались около 200 тысяч абонентов, а в Сумам проблемы с водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Черниговоблэнерго", "Сумиоблэнерго", а также на Горводоканал Сумского городского совета.

Что происходит на Сумщине

Масштабное обесточивание

В части Сумской области зафиксировано масштабное аварийное отключение электроэнергии. Энергетики уже занимаются восстановлением распределения электричества.

Получить информацию о причинах отключения по конкретному адресу потребители могут через личный кабинет E-Svitlo, раздел "Отключения" на сайте АО "Сумыоблэнерго", а также по телефонам колл-центра: 0 800 300 247 и 0542 659 659.

На Черниговщине без света 200 тысяч абонентов

В Черниговской области электроснабжение прекратилось в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах.

Причиной стали аварийные неполадки в сетях НЭК "Укрэнерго". По данным энергетиков, без электричества остаются около 200 тысяч абонентов.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за перебоев отключили водоканал

Где временно нет воды

Из-за проблем с энергоснабжением 20 августа с 14:07 были обесточены объекты КП "Горводоканал". Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

После стабилизации ситуации водоснабжение обещают вернуть к обычному режиму. О текущей ситуации предприятие сообщает дополнительно.

Для связи с диспетчерской службой КП "Горводоканал" доступны телефоны: 050 407-81-10 и 067 548-21-12.

Напоминаем, что правительство Украины отменило графики ограничений электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей, которые обеспечивают не менее 80% своего энергопотребления за счет импорта или собственной генерации.

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