Кабмин разрешил бизнесу работать без отключений света: какое условие

Правительство освободило от графиков ограничения электроснабжения промышленные и коммерческие предприятия, покрывающие не менее 80% своего потребления за счет импорта или собственного поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

"Создаем дополнительные стимулы для развития распределенной генерации и увеличения импорта электроэнергии. Соответствующее решение приняло Правительство по инициативе Минэнерго", - сообщил Шмигаль.

Теперь меры по ограничению электроснабжения не будут применяться к промышленным и коммерческим потребителям, которые обеспечивают по меньшей мере 80% своего энергопотребления за счет:

электроэнергии собственного производства.

Электроэнергии от объектов распределенной генерации внутри одного оператора систем распределения. Механизм будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации электроэнергии и действовать внутри территории одного оператора системы распределения. Это будет стимулировать строительство новых генерирующих мощностей, в первую очередь в энергодефицитных регионах.

Импортируемой электроэнергии. Что будет способствовать увеличению импорта электроэнергии на рыночных условиях.

Для эффективного применения этого механизма решение также регулирует порядок взаимодействия между Укрэнерго, оператором системы распределения, электропоставщиками, производителями распределенной генерации и потребителями.