Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график

Из-за очередных ударов России по энергетике многим украинцам приходится жить по графикам отключений. Без света остаются районы Киева и ряд областей страны.
РБК-Украина в материале рассказывает, где сегодня выключают свет, как долго и где посмотреть свой график.
На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00. Ограничивать мощности будут и для промышленности и бизнеса.
График отключений разбит на 30-минутные интервалы. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
График отключения света на сегодня в столице:
Подгруппа 1.1 отключения:
с 07:00 до 12:00
с 17:30 до 22:00
Подгруппа 1.2 отключение:
с 07:00 до 12:00
с 17:30 до 22:00
Подгруппа 2.1 отключение:
с 07:00 до 12:00
с 17:30 до 22:00
Подгруппа 2.2 отключение:
с 07:00 до 12:00
с 17:30 до 23:00
Подгруппа 3.1 отключение:
с 11:00 до 15:00
с 21:00 до 23:00
Подгруппа 3.2 отключение:
с 21:00 до 23:00
Подгруппа 4.1 отключение:
с 09:00 до 15:00
с 21:00 до 23:00
Подгруппа 4.2 отключение:
с 11:00 до 15:00
с 21:00 до 23:00
Подгруппа 5.1 отключение:
с 14:00 до 18:30
Подгруппа 5.2 отключение:
с 14:00 до 18:30
Подгруппа 6.1 отключение:
с 14:00 до 18:30
Подгруппа 6.2 отключение:
с 15:00 до 21:30
Итак, максимум около 9,5 часа без электроэнергии в сутки (в некоторых очередях, например 1.1 или 2.1).
Жители столицы могут посмотреть график почасовых отключений света в частности через сервисы YASNO или ДТЭК.
1 очередь
1.1 очередь - свет отсутствует:
с 09:00 до 11:00
с 17:00 до 21:00
1.2 очередь - свет отсутствует:
с 09:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00
2 очередь
2.1 очередь - свет отсутствует:
с 07:00 до 10:30
с 17:00 до 21:00
2.2 очередь - свет отсутствует:
с 07:00 до 10:30
с 17:00 до 21:00
3 очередь
3.1 очередь - свет отсутствует:
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 23:00
3.2 очередь - свет отсутствует:
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 23:00
4 очередь
4.1 очередь - свет отсутствует:
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 23:00
4.2 очередь - свет отсутствует:
с 13:30 до 17:30
с 20:30 до 23:00
5 очередь
5.1 очередь - свет отсутствует:
с 13:30 до 17:30
5.2 очередь - свет отсутствует:
с 07:00 до 09:00
с 13:30 до 17:30
6 очередь
6.1 очередь - свет отсутствует:
с 07:00 до 10:30
с 15:00 до 17:30
6.2 очередь - свет отсутствует:
с 18:00 до 21:00
Дольше всего без света в этот день - 7,5 часов в сутки (очереди 2.1 и 2.2).
На Сумщине узнать графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
График почасовых отключений:
1 очередь
1.1 очередь - свет будет отсутствовать:
с 10:30 до 13:00
1.2 очередь - свет будет отсутствовать:
с 21:00 до 23:00
2 очередь
2.1 очередь - свет будет отсутствовать:
с 10:30 до 13:00
с 21:00 до 23:00
2.2 очередь - свет будет отсутствовать:
с 10:30 до 13:00
с 21:00 до 23:00
3 очередь
3.1 очередь - свет будет отсутствовать:
с 14:00 до 16:30
3.2 очередь - без отключений:
4 очередь
4.1 очередь - свет будет отсутствовать:
с 14:00 до 16:30
4.2 очередь - свет будет отсутствовать:
с 14:00 до 16:30
5 очередь
5.1 очередь - свет будет отсутствовать:
с 07:00 до 09:30
с 17:30 до 20:00
5.2 очередь - свет будет отсутствовать:
с 07:00 до 09:30
6 очередь
6.1 очередь - свет будет отсутствовать:
с 17:30 до 20:00
6.2 очередь - свет будет отсутствовать:
с 07:00 до 09:30
с 17:30 до 20:00
Максимальная продолжительность отключений за сутки на Сумщине - около 4,5 - 5 часов (очереди 2.1, 2.2, 5.1, 6.2).
На Черниговщине графики действуют в объеме 6 очередей, каждая из которых имеет две подочереди. Больше всего без света за сутки будет очередь 1:
Очередь 1: около 11,5 часа без электроэнергии
Очередь 2: около 8 часов
Очередь 3: около 8 часов
Очередь 4: около 7 часов
Очередь 5: около 6,5 часов
Очередь 6: около 6 часов
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Похожий принцип с Черниговщиной действует и на Харьковщине. Там тоже график распределен на 6 очередей, каждая из которых имеет по 2 подочереди.
Чтобы понять, есть ли ваша улица/населенный пункт среди отключений, жители Харьковщины сначала должны открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свою улицу или населенный пункт и узнать свою очередь очереди. Например, если вы проживаете в Солоницевке, ваша очередь 3.1.
Откройте сам график и найдите в нем красную область на нужное время.
Наибольший период отсутствия электроснабжения за сутки будет иметь 2 подочередь в первой очереди. Она имеет самое высокое количество отключений - примерно 6-6,5 часов без электроэнергии в сутки.
Перечень адресов по очередям - в сообщении по ссылке. Как понять, когда будет отключение, согласно ГПВ - читайте здесь.
На Полтавщине график составлен также в 6 очередей, каждая из которых имеет 2 подочереди. Больше всего за сутки без света будут потребители в 5-й очереди, и во второй подочереди 6-й очереди. Максимум за сутки без света - 6 часов.
Также в связи с введением графиков почасового отключения по электроэнергии, в городе отсутствует движение троллейбусов на микрорайоны Подол и Леваду.
Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
На Житомирщине применение графиков почасовых отключений (ГПВ) можно ознакомиться на сайте облэнерго по ссылке.
В регионе действуют отключения в рамках 6 очередей (по 2 подочереди в каждой).
Больше всего без света будет подочередь 5.1 с 05:30 до 07:30, затем с 17:00 до 19:30, то есть 4 часа.
А также подчередь 5.2. Без света с 13:30 до 16:30 и с 19:00 до 21:00, то есть около 5 часов. При этом подчередь 3.2 вообще без отключений света.
Для потребителей Днепропетровщины графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
1.1 очередь: с 09:30 до 13:00.
1.2 очередь: с 20:00 до 23:00.
2.1 очередь: с 09:30 до 13:00; с 20:00 до 23:00.
2.2 очередь: с 09:30 до 13:00; с 20:00 до 23:00.
3.1 очередь: с 13:00 до 16:30.
3.2 очередь: не будет отключаться.
4.1 очередь: с 13:00 до 16:30.
4.2 очередь: с 13:00 до 16:30.
5.1 очередь: с 07:00 до 09:30; с 16:30 до 20:00.
5.2 очередь: с 07:00 до 09:30.
6.1 очередь: с 16:30 до 20:00.
6.2 очередь: с 07:00 до 09:30; с 16:30 до 20:00.
2.1 и 2.2 подочереди - по 6,5 часа в сутки без света. То есть они имеют самое длинное общее время отключений среди всех.
Графики для потребителей Днепропетровщины можно посмотреть здесь.
В Кировоградской области график отключения света сегодня введен в Кропивницком и Александрийском районах.
Сейчас он имеет следующий вид:
Очередь 1.1: 09-11, 17-19
Очередь 1.2: 09-11, 17-19
Очередь 2.1: 09-11, 17-19
Очередь 2.2: 11-13, 19-21
Очередь 3.1: 11-13, 19-21
Очередь 3.2: 11-13, 19-21
Очередь 4.1: 13-15, 21-23
Очередь 4.2: 13-15, 21-23
Очередь 5.1: 13-15, 21-23
Очередь 5.2: 07-09, 15-17
Очередь 6.1: 07-09, 15-17
Очередь 6.2: 07-09, 15-17
Все подочереди в регионе имеют равномерный график, в каждой подочереди не более 4 часов отключений в сутки. Изменения публикуются, в том числе на сайте облэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит адрес, жители Кировоградщины могут здесь.
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений по 6 очередям (с подочередностью):
1.1: 09:00 - 12:30, 19:30 - 23:00
1.2: 09:00 - 12:30
2.1: 09:00 - 12:30, 19:30 - 23:00
2.2:19:30 - 23:00
3.1: 12:30 - 16:00
3.2: 12:30 - 16:00
4.1: 12:30 - 16:00
4.2: не выключается
5.1: 06:30 - 09:00, 16:00 - 19:30
5.2: 16:00 - 19:30
6.1: 06:30 - 09:00, 16:00 - 19:30
6.2: 06:30 - 09:00
Больше всего без света - подочереди 1.1 и 2.1 - по 7 часов в сутки. Они имеют самые длинные периоды отключения среди всех.
Перечень адресов, которые обесточиваются по очередям (подчередям) ГПВ можно посмотреть на сайте "Запорожьеоблэнерго".
По Черкасской области применены следующие графики почасовых отключений (ГПВ):
1.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
1.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
2.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
2.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
3.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
4.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
4.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
5.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
5.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
6.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
Все подочереди в Черкасской области имеют по 4 часа отключения в сутки. То есть график полностью равномерный.
Информацию об очереди и свой график можно узнать на сайте "Черкассыоблэнерго".
На Николаевщине 24 октября часть потребителей также без света. Это связано ремонтами, техническими обслуживаниями, реконструкциями и модернизациями, сообщили в АО "Николаевоблэнерго". Адреса можно узнать здесь.
Без света остались тысячи людей в Одессе. Отключения плановые для проведения соответствующих работ. Адреса обнародовал городской совет.
Напомним, что этой ночью российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Сложной остается ситуация на Черниговщине.
Из-за чего потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Добавим, что на Кировоградщине из-за атаки без света остались 19 населенных пунктов.