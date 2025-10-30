Без света по пять часов. Украина перешла на почасовые отключения света: графики: графики

В Украине после очередного массового удара российской армии были введены почасовые графики отключения света.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
По команде "Укрэнерго" Киев переходит к стабилизационным графикам отключений
В компании "ДТЭК" сообщили, что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.
На Кировоградщине по распоряжению Укрэнерго в 8:00 начнет действовать график почасовых отключений.
Сейчас он выглядит следующим образом:
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
"Получили распоряжение НЭК "Укрэнерго" по применению Графика почасовых отключений (ГПВ)", - сообщили в "Черниговоблэнерго".
На Сумщине введены графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго". Графики аварийных отключений отменены.
Графики действуют:
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 30 октября с 09:00 до 19:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
По информации НЭК "Укрэнерго", в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру по Украине вводятся ограничения электроснабжения.
"Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - комментирует "Укрэнерго".
Энергетические объекты Ивано-Франковской области также подверглись атаке.
В четверг, 30 октября на Тернопольщине будут применяться графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 30 октября с 08:00 по 19:00 на Тернопольщине будут применяться графики почасовых отключений.
График сформирован с учетом обновленной инструкции по составлению ГПВ и полученных указаний от НЭК "Укрэнерго" о порядке применения очередей. Отныне действует 12 подочередей отключений.
Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления. Во Львове и области также введены графики отключения.
Сегодня, 30 октября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ) с 08:00 до 19:00 объемом от 1 до 2 очередей.
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме будут выключаться одновременно:
08:00-10:00 - 1,5 очереди,
10:00-14:00 - 1 очередь
14:00-19:00 - 2 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
При подготовке материала использованы данные региональных облэнерго.