Без світла по п'ять годин. Україна перейшла на погодинні вимкнення світла: графіки

В Україні після чергового масового удару російської армії було запроваджено погодинні графіки відключення світла.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.
За командою "Укренерго" Київ переходить до стабілізаційних графіків відключень
У компанії "ДТЕК" повідомили, що сьогодні, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.
На Кіровоградщині за розпорядженням Укренерго о 8:00 почне діяти графік погодинних відключень.
Нині він має такий вигляд:
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
"Отримали розпорядження НЕК "Укренерго" щодо застосування Графіка погодинних відключень (ГПВ) ", - повідомили у "Чернігівобленерго".
На Сумщині введені графіки погодинних відключень, відповідно до команди з НЕК "Укренерго". Графіки аварійних відключень скасовані.
Графіки діють:
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 30 жовтня з 09:00 до 19:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру по Україні вводяться обмеження електропостачання.
"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація", - коментує "Укренерго".
Енергетичні обʼєкти Івано-Франківської області також зазнали атаки.
У четвер, 30 жовтня на Тернопільщині застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 30 жовтня з 08:00 по 19:00 на Тернопільщині застосовуватимуться графіки погодинних відключень.
Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК "Укренерго" щодо порядку застосування черг. Відтепер діє 12 підчерг відключень.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання. У Львові та області також хапроваджено графіки відключення.
Сьогодні, 30 жовтня, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись графіки погодинних відключень (ГПВ) з 08:00 до 19:00 обсягом від 1 до 2 черг.
Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:
08:00-10:00 - 1,5 черги,
10:00-14:00 - 1 черга
14:00-19:00 - 2 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
При підготовці матеріалу використані дані регіональних обленерго.