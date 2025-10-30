Без світла по п'ять годин. Україна перейшла на погодинні вимкнення світла: графіки

Київ

За командою "Укренерго" Київ переходить до стабілізаційних графіків відключень

Підгрупа 1.1 відключення з 10:00 до 13:30

Підгрупа 1.2 відключення з 10:00 до 13:30

Підгрупа 2.1 без відключень

Підгрупа 2.2 без відключень

Підгрупа 3.1 відключення з 14:00 до 17:00

Підгрупа 3.2 відключення з 14:00 до 17:00

Підгрупа 4.1 відключення з 13:30 до 17:00

Підгрупа 4.2 відключення з 13:30 до 17:00

Підгрупа 5.1 відключення з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00

Підгрупа 5.2 відключення з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00

Підгрупа 6.1 відключення: з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00

Підгрупа 6.2 відключення з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК

Київська область

У компанії "ДТЕК" повідомили, що сьогодні, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині за розпорядженням Укренерго о 8:00 почне діяти графік погодинних відключень.

Нині він має такий вигляд:

Підгрупа 1.1: 08:00-10:00, 16:00-18:00

Підгрупа 1.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00

Підгрупа 2.1: 08-10:00, 16:00-18:00

Підгрупа 2.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00

Підгрупа 3.1: 12:00-14:00

Підгрупа 3.2: 12:00-14:00

Підгрупа 4.1: 10-12:00, 18:00-19:00

Підгрупа 4.2: 10:00-12:00, 18:00-19:00

Підгрупа 5.1: 14:00-16:00, 18:00-19:00

Підгрупа 5.2: 14:00-16, 18:00-19:00

Підгрупа 6.1: 14:00-16:00

Підгрупа 6.2: 14:00-16:00

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Чернігівська область

"Отримали розпорядження НЕК "Укренерго" щодо застосування Графіка погодинних відключень (ГПВ) ", - повідомили у "Чернігівобленерго".



Сумська область

На Сумщині введені графіки погодинних відключень, відповідно до команди з НЕК "Укренерго". Графіки аварійних відключень скасовані.

Графіки діють:

з 08:00 - 10:00 - 2 черги;

з 10:00 - 14:00 - 1 черга;

з 14:00 - 19:00 - 2 черги.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 30 жовтня з 09:00 до 19:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).



Години відсутності електропостачання:

Підгрупа 1.1 15:00 - 17:00

Підгрупа 1.2 15:00 - 17:00

Підгрупа 2.1 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00

Підгрупа 2.2 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00

Підгрупа 3.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

Підгрупа 3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

Підгрупа 4.1 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00

Підгрупа 4.2 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00

Підгрупа 5.1 13:00 - 15:00

Підгрупа 5.2 13:00 - 15:00

Підгрупа 6.1 14:00 - 16:00

Підгрупа 6.2 14:00 - 16:00

Івано-Франківська область

За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру по Україні вводяться обмеження електропостачання.

"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація", - коментує "Укренерго".

Енергетичні обʼєкти Івано-Франківської області також зазнали атаки.