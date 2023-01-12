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Света может быть больше. "Укрэнерго" дало оптимистический прогноз на выходные

Фото: на выходных может уменьшиться количество отключений света (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться в эти выходные из-за потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время национального телемарафона.

"На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - заявил он.

Кудрицкий также добавил, что в настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы увеличить объемы генерации электроэнергии.

Напомним, что ситуация со светом в Киеве остается сложной.Электроэнергию планируют отключать и в "серых зонах" графика.

Также мы писали, что в 7 облэнерго пройдут внеплановые выездные проверки из-за жалоб потребителей и несвоевременных отключений электроэнергии.

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блекаутЭлектроэнергия