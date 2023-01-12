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Світла може бути більше. "Укренерго" дало оптимістичний прогноз на вихідні

Фото: на вихідних може зменшитись кількість відключень світла (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час національного телемарафону.

"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", - заявив він.

Кудрицький також додав, що наразі енергетики роблять все можливе, щоб збільшити обсяги генерації електроенергії.

Нагадаємо, що ситуація зі світлом у Києві залишається складною. Електроенергію планують відключати і у "сірих зонах" графіка.

Також ми писали, що у 7 обленерго пройдуть позапланові виїзні перевірки через скарги споживачів та несвоєчасні відключення електроенергії.

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