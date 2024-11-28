Света будет меньше. В "Укрэнерго" экстренно обновили графики отключения на сегодня

Компания "Укрэнерго" в четверг, 28 ноября, экстренно обновила графики отключения электроэнергии. До конца суток свет будут выключаться в четырех очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди бытовых потребителей одновременно.

В компании напомнили, что подобные меры вызваны повреждением энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.